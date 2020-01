Die gute Unterhaltung genossen

Unterschüpf.Beim Seniorennachmittag im Unterschüpfer Schloss genossen die über 60-jährigen Frauen und Männer der Ortschaft ein unterhaltsames Programm. Ortsvorsteher Stefan Graf freute sich mit dem Ortschaftsrat sowie den Stadträten über den guten Besuch. Sie und das Kirchenteam der evangelischen und der katholischen Pfarrgemeinde richteten das Fest aus.

Dabei boten die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Wirbelwind“ verschiedene Sing- und Tanzeinlagen. Lothar Schaefer begleitete die sangesfreudigen Senioren am Piano. Polizeihauptkommissar Erwin Weiß warnte in seinem Vortrag vor Betrügern, die sich als Kriminalbeamte ausgeben oder Senioren mit dem so genannten Enkeltrick um ihr Geld bringen wollen. Weiß machte auf die immer steigenden Zahl solcher Fälle aufmerksam und gab Tipps, wie man sich gegen die Betrüger wappnen kann.

Bürgermeister Christian Kremer zog ebenso wie Stefan Graf ein Resümee über das Jahr 2019 mit einer Vorschau auf die Maßnahmen, die 2020 in Unterschüpf geplant sind. Dazu zählen vor allem der Neu- und Umbau des Kindergartens sowie die Reparaturmaßnahmen am Schloss. Besonders stolz betonte der Bürgermeister, dass Boxberg als einzige Stadt im Main-Tauber-Kreis trotz vieler Maßnahmen schuldenfrei sei.

Wie Pfarrer Dr. Heiner Kücherer erklärte, sollten die Senioren nicht vergessen, dass sie im Ruhestand sind und sich mehr Pausen gönnen sollten. Einen besonderer Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Ehrung der ältesten anwesenden Ortseinwohner. Das waren die 90-jährige Emilia Maria Meier und der 89-jährige Gerhard Stanelle.

Ortsvorsteher Stefan Graf und Bürgermeister Christian Kremer überreichten den Jubilaren einen Blumengruß und ein Präsent. wahe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020