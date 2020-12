Die „Furcht“ ist Thema

Unterschüpf.Die evangelische Kirchengemeinde in Unterschüpf feiert am dritten Advent einen besonderen Gottesdienst. Erneut ist dabei Prädikant, Sänger und Chorleiter Stefan Rauch zu Gast. Er gestaltet zusammen mit Christiane Weber (Geige/Gesang) einen Liedergottesdienst.

Da in einer Welt voller Leid, Sorge und Not das Gefühl der Angst vielerorts zum Vorschein tritt wird im Adventsgottesdienst die Furcht thematisch beleuchtet, heißt es in der Ankündigung. Im Nachdenken darüber, wer oder was einem Ängste einflößt beziehungsweise wo man selbst andere belastet und bedrückt, stelle sich die Frage: Was können Menschen heute noch mit der Zusage „Fürchtet euch nicht“ anfangen?

Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes haben die Künstler weitere Musiker eingeladen: Arnd Bröker (Bass), Steffen Schmidt (Percussion) und Lisa Bauer (Sopran). Neben eigenen und bekannten Liedern etwa von Christoph Zehendner, Andrea Adams-Frey und „Supertramp“ hat die Formation adventliche Gospelmusik zum Beispiel von Tore W. Aas im Gepäck.

Der Gottesdienst am Sonntag, 13. Dezember, beginnt um 10 Uhr. Es gelten die üblichen Abstandsregeln und die Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung.

