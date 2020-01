Die Anmeldetermine stehen fest

Boxberg.Die Anmeldetage für das Kindergartenjahr 2020/2021 wurden terminiert und finden zu folgenden Zeiten in den jeweiligen Kindergärten in Boxberg und den Stadtteilen statt.

Evangelischer Kindergarten Schatzkiste Boxberg: Montag, 13. Januar, 8 bis 14 Uhr, und Dienstag, 14. Januar, 14 bis 16.30 Uhr.

Katholischer Kindergarten St. Martin Boxberg: Montag, 13. Januar, 9 bis 16 Uhr.

Evangelischer Kinderhaus Oberschüpf: Mittwoch, 15. Januar, 10 bis 11 Uhr.

Evangelischer Kindergarten Schwabhausen: Donnerstag, 16. Januar, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Evangelischer Kindergarten Pusteblume Schweigern: Dienstag, 14. Januar, 14.30 bis 16 Uhr und Donnerstag, 16. Januar, 9 bis 11.30 Uhr.

Evangelischer Kindergarten Uiffingen: Mittwoch, 15. Januar, 8 bis 11 Uhr.

Kindergarten Wirbelwind Unterschüpf: Donnerstag, 16. Januar, 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Alle Eltern, die für ihre Kinder einen Krippen- oder Kindergartenplatz in Boxberg und den Stadtteilen für das kommende Kindergartenjahr 2020/2021 benötigen, sollen sich am Anmeldetag in einem der Kindergärten vormerken zu lassen.

Die Umfrage, die an alle Eltern verschickt wurde, deren Kinder im September 2020 drei Jahre oder jünger sind, dient lediglich der Stadtverwaltung zur Bedarfsplanung. Dieses Formular ist keine verbindliche Anmeldung für einen Kindergarten, heißt es in der Information der Stadtverwaltung.

