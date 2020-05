Der Tourismus kommt ins Rollen

Main-Tauber-Kreis.Durchatmen bei einer Radtour oder Wanderung und dabei schöne Natur, Sehenswürdigkeiten und regionale Spezialitäten genießen – all das ist im Taubertal wieder möglich. Die Ferienlandschaft ist vorbereitet auf das Wiederhochfahren des touristischen Betriebes in den kommenden Wochen und Monaten. „Urlaubsgäste können so den Zauber an der Tauber mit allen Sinnen erleben“, betont Jochen Müssig, Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“. Am 18. Mai haben im baden-württembergischen Teil Ferienwohnungen, Speisegaststätten und Campingplätze ihren Betrieb aufgenommen und können unter Auflagen Gäste begrüßen. Auch Freizeitangebote unter freiem Himmel sind wieder erlaubt. Vom Bootsverleih über den Wildtierpark bis zum Kletterpark kehren Leben und touristische Angebote ins „Liebliche Taubertal“ zurück. Im fränkischen Part des „Lieblichen Taubertals“ durfte die Gastronomie ebenfalls schon im Außenbereich öffnen, Speisegaststätten im Innenbereich folgen ab Montag, 25. Mai. Ab Pfingsten sind im gesamten Taubertal Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder offen. „Auch Schlösser und Gärten können besucht werden“, erklärt Jochen Müssig. Wann Schwimmbäder, Badeseen und Thermen wieder zur Verfügung stehen, ist derzeit noch offen. tlt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020