Das Erscheinungsbild des Stadtteils viele Jahre mitgeprägt

Windischbuch.Die erste öffentliche Ortschaftsratsitzung nach den Kommunalwahlen im Mai fand nun statt. Die Begrüßung erfolgte durch Ortsvorsteher Wolfgang Schneider, der sich im Anschluss für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bei den Mitgliedern des bisherigen Ortschaftsrates und ihren Partnerinnen bedankte.

Für ihre Arbeit in der letzten Wahlperiode überreichte er seinem bisherigen Stellvertreter Harry Weber ein Präsent und erwähnte, dass er dies beim verhinderten Dieter Pfeifer ebenfalls nachholen werde.

Für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zum Ortschaftsrat dankte er Jochen Schneider und Armin Schweiter. Somit ergebe sich ein Novum seiner Amtszeit, da es einen kompletten Austausch des Ortschaftsrates gebe.

Harry Weber ließ es sich nicht nehmen, Wolfgang Schneider für die Zusammenarbeit und im Namen des scheidenden Ortschaftsrates für 25 Jahre als Ortsvorsteher und 30 Jahre Zugehörigkeit zum Ortschaftsrat zu danken.

Bürgermeister Christian Kremer schloss sich den Wünschen an und überreichte allen Urkunden der Stadt Boxberg und des Gemeindetages für ihr ehrenamtliches Engagement. Wolfgang Schneider erhielt bereits bei der Gemeinderatssitzung die Ehrenurkunde der Stadt Boxberg sowie die Ehrennadel des Gemeindetages mit Glas-Stele als höchste Auszeichnung. Kremer stellte einige Projekte wie die Umgestaltung des Gemeindehauses, die Sanierung der Ortsdurchfahrt oder das Neubaugebiet am Kreuzstein hervor, die in seiner Amtszeit das Erscheinungsbild des Stadtteils verändert haben. Er lobte Schneiders lösungsorientierte Art und betonte, dass es seine ausgeglichene Art immer eine konstruktive Zusammenarbeit ermöglichte, selbst wenn man auch nicht einer Meinung war.

Im Anschluss folgte die Neueinsetzung der im Mai gewählten Mitglieder. Nachdem die Kandidaten die Verpflichtungsformel gesprochen hatten, wünschte der amtierende Ortsvorsteher Schneider den Neuen viel Glück wünschen und sicherte weiterhin seine Unterstützung zu.

Bürgermeister Kremer führte im Anschluss die Wahlen zum künftigen Ortsvorsteher und dessen Stellvertreters durch. Dabei entschied sich das Gremium einstimmig für Roland Schneider, der damit ab September nach Ernennung durch den Gemeinderat seinen Vater ablösen wird. Als Stellvertreter wurde Jonas Rumm einstimmig gewählt. Komplettiert wird der Ortschaftsrat durch Verena Huth, mit der es somit erstmals eine Frau in dieser Funktion im Ortsteil gibt, Swen Volk und Markus Kohler. Kremer wünschte dem neuen Ortschaftsrat alles Gute, eine glückliche Hand und viel Erfolg beim Engagement für die Bürgerinnen und Bürger von Windischbuch und der Stadt Boxberg. Mit einem Dank an den Gesangverein Windischbuch für die hervorragende Bewirtung der Sitzung schloss Wolfgang Schneider die Sitzung. orw

