Das Ergebnis kann sich sehen lassen

Nach zweijähriger Bauzeit, mit Unterbrechungen im Winter, wurde am Mittwoch die Ortsdurchfahrt Boxberg durch die technische Abnahme offiziell für den Verkehr frei gegeben.

Boxberg. „Es war eine Mammutaufgabe, und ich bin froh, dass wir sie so gut bewältigt haben“, freute sich Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer am Mittwoch anlässlich der technischen Abnahme der Ortsdurchfahrt Boxberg. Nach der Ortsdurchfahrt Schweigern war das die zweite große Verkehrsader, die er in seiner Amtszeit sanierte. „Das gute Zusammenwirken aller Beteiligten, wie dem Ingenieur-Team Jouaux und der ausführenden Firma Boller Bau, hat für einen reibungslosen Ablauf der Maßnahme gesorgt“, meinte der Rathaus-Chef. „Ein besonders dickes Lob gilt aber den Bürgern der Stadt und vor allem den Anwohnern, die während der Bauzeit doch einige Beeinträchtigungen in Kauf nehmen mussten.“ Auch die Umleitungsstrecken hätten für zusätzliche Belastungen gesorgt, die den Boxbergern einiges abverlangten.

„Die Mühen haben sich gelohnt“, stellte Christian Kremer fest. „Nicht nur die neugestaltete Ortsdurchfahrt, sondern auch die flankierenden Maßnahmen, wie Parkflächen und kleine Anlagen als Treffpunkte für die Bürger, geben der Stadt jetzt ein modernes Erscheinungsbild.“

Die Sanierung im Überblick

Der Baubeginn erfolgte im April 2019 in der Kurpfalzstraße bei der Poststraße unter Vollsperrung. Bis zum Winter 2019 wurde die Straße bis zur Kirche in der Kurpfalzstraße saniert. Danach folgte die provisorische Freigabe bis März 2020, ehe es im April mit der Karl-Hofmann-Straße und Teilen des Jakob-Reichert Wegs weiterging.

„Die Vollsperrung war nicht nur gut für den Ablauf der Straßenbaumaßnahme, sondern auch für den Neubau des Edeka-Markts in Boxberg“, stellte der Bürgermeister rückblickend fest.

Im Zuge des Straßenbaus wurden der Zebrastreifen beim Edeka-Markt Waibel sowie die Bushaltestelle und der Zebrastreifen beim Rathaus verlegt. Beim Geschäft Rukaber erfolgte die Neuanlage eines Parkplatzes und der Bushaltestelle. Die Einmündung der Poststraße erhielt eine bessere Straßenführung. Zudem wurde die Beleuchtung komplett auf Led umgestellt. Eine Korrektur des Gehwegs erfolgte bei der Firma Welz.

2,6 Millionen Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro. Davon entfallen 350 000 Euro für die Kanalsanierung, 450 00 Euro für die Wasserversorgung, 16 000 Euro für Straßenbaumaßnahmen (Gehweg), 100 000 Euro für die Platzgestaltung und 100 000 Euro für Sonstiges, das die Stadt finanzieren musste. Die Kosten für die reinen Straßenbaumaßnahmen trägt der Bund, da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Bundesstraße handelt.

Die Baufirma brachte eine komplette, 5600 Quadratmeter umfassende neue Asphalttragschicht, 6600 Quadratmeter Asphaltdecke und 3800 Quadratmeter Pflasterfläche auf. „Die Asphaltflüsterschicht wirkt sich unheimlich positiv aus, der Verkehrslärm hat deutlich abgenommen“, meinte der Rathaus-Chef.

Die Stadt tauschte 540 Meter Kanal der Hauptleitung in der Kurpfalzstraße und der Jakob-Reichert-Straße komplett aus und baute einen Teil in der Karl-Hofmann-Straße neu. Ebenfalls erfolgte die Erneuerung der kompletten Wasserversorgung bis zur Grundstücksgrenze auf einer Länge von 1060 Metern. Vorsorglich wurden Leerrohre (Speed-Pipes) für den späteren Glasfaserausbau verlegt.

Flankierende Maßnahmen

Zur eigentlichen Sanierung ist der Abbruch des Hauses „Österreicher“ hinzugekommen. Dabei wurden ein neuer Keller und öffentliche Parkplätze in der Kurpfalzstraße geschaffen. Weiter erfolgte die Erneuerung des Fußwegs bei der Sozialstation und die Verbreiterung der Parkplätze hinter der Kirche. „Ein gutes Förderinstrument war dabei die Stadtsanierung“, führte Christian Kremer an.

Die Stadt erhielt für die Einrichtung von Parkplätzen oder auch Grünflächen einen Zuschuss von 250 Euro pro Quadratmeter. „Das hat uns natürlich sehr geholfen“, so Kremer. „Und ich glaube, indem wir als Stadt ein gutes Beispiel durch diese Infrastrukturmaßnahmen gaben, haben auch etliche Bürger mit privaten Maßnahmen nachgezogen.“

Seit Beginn der Stadtsanierung wurden entlang der Kurpfalzstraße vier private Maßnahmen abgeschlossen, bei elf weiteren laufen die Sanierungsarbeiten noch. „Immerhin gibt es einen Zuschuss von 30 Prozent der berücksichtigungsfähigen Kosten, das sind Nettokosten zuzüglich zehn Prozent. Wobei der Zuschuss mit maximal 20 000 Euro gedeckelt ist“, erläuterte Kremer.

Im kommunalen Bereich hat die Stadt Boxberg bislang knapp 800 000 Euro investiert, unter anderem für Gehwegausbau, Grunderwerb oder Abbrucharbeiten. Hierfür erhielt die Kommune einen Zuschuss von etwa 472 655 Euro aus der Stadtsanierung.

Problem Wildparken

Einen kleinen Wermutstropfen gab es bei aller Freude bei der offiziellen Freigabe doch. „Das Wildparken in der Kurpfalzstraße stört bisweilen und ist ein Problem, das wir angehen werden“, stellte Christian Kremer fest. Der Bauhof werde in den nächsten Tagen die entsprechende Beschilderung anbringen, damit jeder wisse, wo und wie lange er parken dürfe. Und er kündigte auch an, dass die Stadt dies kontrollieren werde. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einem Knöllchen rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020