Dankbarkeit und Herzlichkeit erfahren

Der Boxberger Verein Straßenengel und Georg Könöszi organisieren seit mehr als 20 Jahren Hilfstransporte. Nun soll der letzte starten.

Boxberg. Es ist sicher kein leichter Weg und für ihn ein besonderer Tag, wenn Georg Könöszi vom Verein Straßenengel in Boxberg am Sonntag, 1. September, zu seiner letzten Fahrt ins mehr als 2000 Kilometer entfernten Rumänien aufbricht, um Hilfsgüter dorthin zu transportieren. Eine 27-jährige Ära geht damit für Könöszi zu Ende, in der er mehr als 50 Fahrten mit Hilfsgütern, zunächst nach Weißrussland und später nach Rumänien unternommen hat, um notleidendenden Menschen zu unterstützen.

Ehrenamtlich, nur durch Spenden und eigene Initiativen des Vereins Straßenengel finanziert, hat sich Georg Könözsi für diese humanitäre Hilfe engagiert und nahezu alle seine Freizeit dafür geopfert. Doch Alter und Gesundheit, so Georg Könözsi, zwingen ihn, künftig keine solch lange Touren zu unternehmen. In Boxberg wird er sich nach wie vor für den Verein Straßenengel engagieren, Hilfsgüter sammeln, herrichten und für künftige Hilfstransporte vorbereiten.

Viel Positives, Dankbarkeit und Herzlichkeit, so Georg Könözsi im Gespräch mit unserer Zeitung, habe er bei den Fahrten und Hilfsaktionen erlebt – Erfahrungen, die er nicht missen möchte und die ihm große persönliche Freude und Zufriedenheit gegeben hätten.

Russlandhilfe 1992

1992 errichtete er bei einem Hilfsprojekt des Malteser Hilfsdienstes, wo Sohn Jörg engagiert war, in Rahmen der Russlandhilfe im Dorf Divin in Weißrussland für eine obdachlose Frau ein kleines Holzhaus und transportierte Lebensmittel und Hilfsgüter. Zunächst hatte man das Projekt zu Hause konzipiert, auf dem Anwesen Könöszi in Boxberg gebaut, um es kurz vor Weihnachten 1992 in einem Hilfstransport nach Weißrussland zu transportieren und es dort, gemeinsam mit vier weiteren Malteser-Helfern aufgebaut. Die Frau hatte ihr Haus bei einem Brand verloren. „Nun hatte sie wieder ein Dach über dem Kopf.“

Die Dankbarkeit, die man erfuhr, und die Not, die man vor Ort erlebte, war die Initialzündung für Georg Könöszi, sich auch weiterhin für diese Hilfsaktionen zu engagieren. Dazu kam, dass Sohn Jörg, der ein Sozialstudium absolvierte und Mitte der 90er Jahre bei einem Malteser Hilfsprojekt, das sich für Straßenkinder in Rumäniens Hauptstadt Bukarest engagierte, im Einsatz war. Ihnen zu helfen und eine Zukunft zu geben, war das erklärte Ziel des Hilfsprojektes.

Der Verein Straßenengel Boxberg als Trägerverein für diese Hilfsaktionen wurde gegründet. Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten, wie die Kerzenwerkstatt, wurden vom Verein in Bukarest geschaffen, um die soziale Eingliederung der Jugendlichen zu ermöglichen. Doch hierfür war man besonders auf Unterstützung aus Deutschland und hier besonders aus Boxberg angewiesen. Spenden- und Sammelaktionen wurden gestartet sowie Kerzenfeste und Flohmärkte zur Unterstützung und Finanzierung des Hilfsprojektes durchgeführt.

Viel Nützliches und Brauchbares sammelte sich auf dem Anwesen von Georg Könözsi in der Karl-Hofmann-Straße, wurde sortiert und für den Transport ins ferne Rumänien vorbereitet. Technische Maschinen und Geräte, Werkzeuge, Haushaltsgegenstände, medizinische Hilfsmittel, Fahrräder, aber auch Baumaterialien für Renovierungsarbeiten waren besonders gesucht. Könözsi verstand es, dank seines technischen Geschicks und Könnens, vieles was gespendet wurde, wieder in einen guten Gebrauchszustand zu versetzen.

Zwei Fahrten im Jahr

Alljährlich waren es mindestens zwei Fahrten, die Georg Könözsi mit freiwilligen Helfern nach Rumänien durchführte. Doch nicht nur Hilfsgüter wurden transportiert, auch zahlreiche mehrwöchige Arbeitseinsätze bei den Sozialprojekten wurden geleistet. Dank der Unterstützung aus Deutschland wurden in Bukarest Gebäude erworben und durch ehrenamtlichen Helfern aus Boxberg umgebaut, saniert und für Wohn- und Werkstätten hergerichtet. Beispielhaft, so Georg Könözsi, sei in all den Jahren die Unterstützung des Vereins durch viele freiwillige Helfer bei Veranstaltungen und Sammelaktionen, bei der Vorbereitung und Durchführung der Hilfstransporte und den Arbeitseinsätzen bei den Sozialprojekten gewesen, wofür er allen Helferinnen und Helfern und seiner Familie dankte. Besonders Ehefrau Helga, die 2016 gestorben ist, sei unermüdlich im Einsatz gewesen, der Motor für die Hilfsaktionen in Boxberg und Motivator für ihn und alle Engagierten.

Dass er am 1. September zu seiner voraussichtlich letzten Fahrt ins ferne Rumänien starten wird, berührt ihn schon sehr. Doch das Wissen, dass künftig der Verein Straßenengel, in dem Tochter Heike den Vorsitz übernommen hat, diese Projekte weiterführen und unterstützen wird, beruhigt ihn sehr.

So wird die voraussichtlich letzte Fahrt von Georg Könözsi auch eine Abschiedstour von vielen Freunden und Bekannten sein, die er in den mehr als 50 durchgeführten Hilfstransporten kennen und schätzen lernte. Auf Hochtouren laufen derzeit die Transportvorbereitungen. Fahrräder, technisches Gerät, Werkzeuge und vielfältige medizinische Hilfsmittel wie Gehhilfen und Rollatoren füllen dabei den Transporter und Anhänger.

Vorbereitungen laufen

Zwei Tage Fahrzeit liegen vor ihm, bevor er an mehreren Orten Hilfsgüter übergeben kann. Hauptziel wird das „Casa Boxberg – das Haus Boxberg“ des Vereins in Bukarest sein. Doch auch bei den Deutschen Schwestern von der Hl. Hildegard in Bacau im Norden Rumäniens sowie dem Kinderheim in Ocnasugatag, das von den Straßenengeln saniert wurde, wird der 76-Jährige Halt machen – getreu seinem Grundsatz „Helfen, wo Hilfe so dringend nötig ist“.

Dem Verein Straßenengel wird er auch künftig treu bleiben und weiterhin Hilfsgüter sammeln und Transportvorbereitungen übernehmen.

