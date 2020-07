Boxberg.Der Katholische Kindergarten St. Martin Boxberg wurde vom Universitätsklinikum Dresden als „Clever in Sonne und Schatten“ Kindergarten ausgezeichnet. Das Universitätsklinikum Dresden sendete dem Kindergarten Projektunterlagen zum Thema Sonnenschutz zu. Die Kinder und Erzieherinnen/Erzieher führten etliche Aktivitäten und Angebote zum Thema Sonnenschutz durch. Der Clown Zitzewitz begleitete die Kinder, in Form von Videos und Bildern, trotz Corona-Pandemie und den damit verbundenen strengen Regelungen, durch das Sonnenschutzprojekt. Die Kinder hatten viel Spaß bei der Durchführung des tollen Projektes. Durch die vielen Impulse konnten die Kinder, sowie die Erziehrinnen und Erzieher ihren Wissenstand zum Thema Sonne und Sonnenschutz erweitern. Die Freude des Kindergartens und besonders der Kinder ist groß, dass die Einrichtung in Boxberg als „Clever in Sonne und Schatten“-Kindergarten durch die Universität Dresden ausgezeichnet wurde. Bild: Kindergarten st. Martin

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.07.2020