Christian Stang ist neuer Kommandant

Kommandant Roland Stang gab nach 26 Jahren an der Spitze der Windischbücher Wehr sein Amt ab. Die Abteilung leitet nun Christian Stang.

Windischbuch. Die letzte Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Windischbuch unter Leitung des scheidenden Kommandanten Roland Stang fand im Feuerwehrhaus statt. Vor seinem Bericht stellten Marina Schneider und Johanna Mütsch die Aktivitäten der neu gegründeten Ortsgruppe der Jugendfeuerwehr vor. Die zwölf Jugendlichen probten seit dem Feuerwehrfest im August regelmäßig und nahmen an der 24-Stunden-Übung und einem Gauditurnier in Schweigern teil. Nun freuen sich die Kinder und Jugendlichen vor allem auf das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr.

Abteilungskommandant Roland Stang, der die Jugendfeuerwehr initiierte und sich auch um die Durchführung der Übungsabende kümmerte, verlas im Anschluss den Kommandantenbericht der vergangenen zwei Jahre. So war 2018 im Vergleich zum folgenden Jahr mit einem Einsatz, bei dem die Wehr zum Hochwasserschutz ausrückte, ein eher ruhiges Jahr, welches aber viele Kameraden zu Lehrgängen, auch wegen des Fahrzeugs, vorzubereiten.

Hoher organisatorischer Aufwand

Das neue Löschfahrzeug der Abteilung bereitete einen hohen organisatorischen Aufwand, bis es schließlich am 9. Juli der Wehr zur Verfügung gestellt wurde. Als Dank für sein außergewöhnlich hohes Engagement bei der Zusammenstellung der Ausrüstung des neuen Fahrzeugs und die Vorbereitung sowie Durchführung von etwa 40 Übungsabenden überreichte Roland Stang im Namen der gesamten Wehr Ausschussmitglied Swen Volk ein Präsent. Obwohl es noch nicht in Dienst gestellt war, rückte das Fahrzeug zu mehreren Einsätzen aus. So war es am Brand der Umpfertalhalle und einem Flächenbrand im Einsatz. Die Fahrzeugeinweihung bedeutete einen erheblichen Arbeitsaufwand für die Mitglieder. Stang bedankte sich bei allen, die zu einem so reibungslosen Ablauf beigetragen haben.

Das Jahr 2019 war aus feuerwehrtechnischer Sicht wohl das einsatzreichste seit Gründung der Wehr. Insgesamt wurde man ab Juli zu zehn Einsätzen alarmiert, darunter waren neben Brandeinsätzen auch eine Türöffnung sowie Fehlalarme von Brandmeldeanlagen.

Es folgte der Bericht des Schriftführer und Kassiers Fabian Pfeiffer. Ihm wurde von Kassenprüfer Roland Schneider eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Die Entlastung des Vorstands war einstimmig. Als Ortsvorsteher dankte er der Wehr für die hohe Übungs- und Einsatzbereitschaft.

Fabian Hettenbach, Tobias Hirt und Benjamin Rauscher sind neu in der Abteilung und wurden von Roland Stang per Handschlag aufgenommen. Im Anschluss ehrte der Abteilungskommandant Swen Volk, Steffen Schneider und Dirk Kohler für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zur Abteilung und bedankte sich für ihr ehrenamtliches Engagement. Als kleine Anerkennung überreichte er ein Präsent.

Bürgermeister Christian Kremer dankte der Abteilung für das vergangene arbeitsreiche Jahr. Vor allem beim professionellen Eingreifen beim Brand der Umpfertalhalle sei Schlimmeres verhindert worden. Die Anschaffung des neuen Fahrzeugs hob er im Hinblick auf das nahe Gewerbegebiet Seehof als sinnvoll hervor. Er dankte allen für ihr ehrenamtliches Engagement. Dem schloss sich Kreisbrandmeister Alfred Wirsching an.

Stadtkommandant Harry Schroth zollte der Abteilung großen Respekt für die Leistung der letzten anderthalb Jahre. Seit die Anschaffung des neuen Fahrzeugs beschlossene Sache war, schaffte es die Abteilung durch ihre hohe Übungsbereitschaft, vollständig einsatzbereit zu sein. Sein persönlicher Dank galt Swen Volk und Ralf Dittmann, die die Abteilung auf die neuen Herausforderungen hervorragend vorbereitet hätten. Dies zeigte sich in zahlreichen Einsätzen, bei denen die neuen Möglichkeiten durch das MLF und die Atemschutzgeräteträger genutzt wurden. Dass man auch in Zukunft auf die Abteilung zählen werde, zeige sich durch den neuen Alarmierungsplan und die Tatsache, dass drei Kameraden zur Ausbildung auf die Landesfeuerwehrschule geschickt werden.

Neuwahlen

Bevor Bürgermeister Kremer die Neuwahlen durchführte, wurden Kassier Fabian Pfeiffer nach zwölf Jahren und Ausschussmitglied Uwe Mutschler nach 25 Jahren aus ihren Ämtern mit Dank und einem Geschenk verabschiedet. Bei der geheimen Wahl zum Abteilungskommandanten wurde Christian Stang einstimmig in sein neues Amt gewählt. Ihm zur Seite stehen als stellvertretender Kommandant Björn Göbel und Thorsten Tremmel. Die Kassenprüfer Willi und Roland Schneider wurden bestätigt. Neuer Schriftführer und Kassier ist Martin Scelle. Als Ausschussmitglieder stehen Swen Volk, Pascal Hettenbach, Steffen Schneider und Roland Stang zur Verfügung.

Christian Stang dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und appellierte, auch weiterhin hohe Übungsbereitschaft zu zeigen. ffww

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020