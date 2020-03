Bürger klagen über Wasserqualität

Grünsfeld.Das Leitungswasser in vereinzelten Haushalten in den Stadtteilen Grünsfelds weise einen komischen Geruch und Geschmack auf. Mehrere Bürger hätten sich bei ihr gemeldet und das Thema angesprochen, informierte Stadträtin Karin Kraus in der Sitzung des Grünsfelder Gemeinderats am Dienstag.

„Ursache nicht eindeutig“

Auch Bürgermeister Joachim Markert habe von weiteren Bürgern gehört, dass das Wasser in einzelnen Haushalten nach Chlor rieche. „Die Ursache isti nicht eindeutig. Es kann durchaus sein, dass das an der jeweiligen Leitung liegt“, sagte Markert.

Er empfiehlt Bürgern, die von dem Problem betroffen sind, auch beim Nachbarn nachzufragen, ob der Ähnliches festgestellt habe. Eine weitere Senkung des Mindestchlorwerts vonseiten der Gemeinde, schränkte Markert ein, sei nicht möglich.

Der Bürgermeister stellte zuvor die Roh- und Reinwasserwerte für 2019 vor. Mit Stand vom Dezember 2019 lag der Reinwasserverbrauch bei 249 264 Kubikmeter und beim Rohwasser bei 103 025 Kubikmeter. „Wir bekommen wesentlich mehr Reinwasser vom Werk in Dittigheim zurück, als wir ’rüberschicken’“, stellte Markert klar.

„Der Haushaltsplan der Stadt Grünsfeld für das Jahr 2020 wurde vom Landratsamt bestätigt“, sagte Markert in der Sitzung. Der auf 3 350 000 Euro festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen sei genehmigt worden.

In einer nichtöffentlichen Sitzung stimmte der Gemeinderat der Regelung zur Ernennung zum Ehrenmitglied und Ehrenamtskommandanten der Abteilung Zimmern zu. Der Gemeinderat entschied in der Sitzung außerdem den Verkaufspreis der Grundstücke im Baugebiet „Höhri II“ auf 95 Euro pro Quadratmeter festzulegen. Das Baukindergeld von 1500 Euro soll wie bisher angewendet werden.

Den Auftrag für die technische Ausrüstung am Regenüberlaufbecken Paimar vergab der Gemeinderat an die Firma UFT Dr. Brombach aus Bad Mergentheim zu einem Angebotspreis von 38 271,63 Euro. Für die zweite Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen beauftragten die Stadträte einstimmig das Ingenieurbüro Kläre mit einem Kostenanteil von 21 595,90 Euro.

Vorgesehen bei der Änderung sind unter anderem die Erweiterung des Industrieparks ob der Tauber, die Ausweisung von Sonderbauflächen für Solarparks und die Neuabgrenzung der Windkonzentrationszone Wittighausen, erklärte Hauptamtsleiter Jürgen Umminger. Die Gemeinde Wittighausen habe dem Auftrag ebenfalls bereits zugestimmt. chk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020