Bürger feierten miteinander

Oberschüpf.Bei der Dorfweihnacht in der Oberschüpfer Ortsmitte wirkten zur Freude der zahlreichen Besucher der Musikverein Unterschüpf unter Marcel König sowie der gemeinsame Chor des Gesangvereins Sachsenflur und des Kirchenchors Oberschüpf an der Programmgestaltung mit. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sorgten für Essen und Getränke. Ortsvorsteher Reiner Preis hielt eine ausführliche Rückschau auf die vergangenen Monate. Pfarrer Dr. Heiner Kücher richtete nachdenkliche Worten an die Zuhörer. Wie in jedem Jahr erhielten die Bürger über 70 Jahre vom Ortschaftsrat eine Weihnachtsbrezel. wahe/Bild: Henninger

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019