Bücher-Baum für Leseratten

Boxberg.Die Mediothek in Boxberg bietet in den Sommerferien etwas ganz Besonderes an: einen Bücher- Baum.

In den Sommerferien gibt es, wie schon im Frühling, wieder einen Bücher-Baum vor der Mediothek Boxberg. Bei einem Spaziergang oder einer Radtour kann man jederzeit vorbei kommen und schauen, ob für einen etwas dabei ist.

„Die Bücher und Medien sind aus dem Altbestand oder Spenden, sie sind kostenlos und werden ständig erneuert“, wie die Leiterin, Ilona Wild, betont. Allerdings sollte man auch hier auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten, empfiehlt die Leiterin.

Zudem wurde die Aktion „Leute lesen“ gestartet. Dabei sind alle angerufen, kurz zu verdeutlichen, warum man selbst gerne liest, Bücher liebt, eine Bibliothek interessant findet – oder auch nicht. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung in der Mediothek nach Eingang ausgestellt – ob anonym oder mit Namen entscheidet der Einsender selbst. Dazu können Vordrucke verwendet werden, die es in der Mediothek oder auf der Homepage der Stadt/Ferienprogramm als Vorlage gibt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020