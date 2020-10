BMW prallte gegen die Leitplanke

Boxberg.Ein BMW-Fahrer beschädigt bei einem Unfall am Donnerstag gegen 10.15 Uhr die Leitplanke. Der Fahrer kam von der A81 und wollte auf die B 292 Richtung Boxberg abbiegen. Irrtümlich ging er davon aus, dass die B 292 mit einem Ausfädelungsstreifen bebaut ist und fuhr ohne auf den Verkehr hinter ihm zu achten auf die Bundesstraße. Im Rückspiegel erkannte er einen sich von hinten annähernden Pkw. Um den Wagen nicht zu behindern, beschleunigte er so sehr, dass der Heckantrieb übersteuerte, und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW-Fahrer steuerte in die rechts neben der Fahrbahn bebaute Leitplanke. Der Schaden am BMW liegt bei geschätzten 15 000 Euro und an den vier beschädigten Leitplankenelementen bei 600 Euro.

