Tauberbischofsheim.Eine Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes findet am Dienstag, 10. September, von 14 bis 19.30 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle statt. Ein Arzt überprüft Herz, Kreislauf und den augenblicklichen Gesundheitszustand des Spenders. Außerdem wird dessen Blut verschiedenen Routineuntersuchungen unterzogen. Getestet wird auf HIV , Hepatitis B und Hepatitis C. Außerdem werden Leberwerte und Blutgruppe bestimmt. Wenn sich bei diesen Tests auffällige Werte ergeben, wird der Spender benachrichtigt. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 71 Jahren. Erstspender bis zu 65 Jahre müssen in sehr gutem Gesundheitszustand sein. Wer jemals an Malaria oder Hepatitis C erkrankt war, darf nicht spenden. Der Personalausweis ist mitzubringen. Fragen zum Blutspenden werden unter der kostenfreien Telefon-Hotline 0800/1194911 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr beantwortet. drk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.08.2019