Beteiligung beschlossen

Boxberg.Bei einer Enthaltung und vier Gegenstimmen beschloss der Boxberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag im Boxberger Rathaus die mittelbare Beteiligung der Stadt Boxberg am Stadtwerk Tauberfranken.

Die Wirtschaftsprüfungskanzlei Rödl & Partner wurde beauftragt, die Stadtwerk Tauberfranken GmbH zu bewerten und den objektivierten Unternehmenswert nach den bundesweit einheitlichen Vorgaben des IDW S1 i.d.F. 2008 zu ermitteln. Die Ergebnisse der Bewertung liegen der Verwaltung vor.

Es ergibt sich für das ganze Stadtwerk zum Stichtag 30. Juni .2020 ein Wert von rund 104,7 Millionen Euro bei einer erwarteten Rentabilität von durchschnittlich rund 4,5 Prozent pro Jahr für die kommenden zehn Jahre.

Gemäß den in der Gemeinderatsitzung vom 18. November 2019 vorgestellten Größen-Clustern hat die Stadt Boxberg beziehungsweise deren Beteiligungs GmbH die Möglichkeit sechs Prozent an der Beteiligungsgesellschaft des Stadtwerks Tauberfranken zu einem Kaufpreis von insgesamt 628 200 Euro zu erwerben.

„Die daraus resultierenden Einnahmen werden wir zur Verlustabdeckung des Boxberger Schwimmbads von jährlich rund 200 000 Euro aufwenden, so dass wir die Einnahmen nicht versteuern müssen“, erklärte Bürgermeister Christian Kremer. „Das Stammkapital von 628 200 Euro ist im Haushalt 2020 eingestellt.“

Die Kommunalaufsicht hat keine Bedenken zu den vorgelegten Unterlagen „Gesellschaftsvertrag der Stadtwerk Tauberfranken Beteiligungsgesellschaft mbH“, „Kauf- und Abtretungsvertrag“ sowie der von ihr angeregten „Verkaufsoptionsvereinbarung“.

Stefan Wilhelmi schlug vor, die Abstimmung im nicht-öffentlichen Teil vorzunehmen. Diesem Ansinnen erteilte Bürgermeister Christian Kremer eine klare Absage: „Es ist zwingend vorgeschrieben, die Abstimmung öffentlich durchzuführen. Aber es ist jedem überlassen, dagegen zu stimmen.“

Davon machten dann auch vier Ratsmitglieder Gebrauch und sagten Nein. hut

