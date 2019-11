Bestände sollen reduziert werden

Nur durch effektive jagdliche Maßnahmen ist es möglich, die durch das Schwarz- und Rehwild verursachten Schäden in der Land- und Forstwirtschaft zu reduzieren.

Boxberg. Die veränderten Klimabedingungen mit äußerst milden Wintern, ein ausgesprochen großes Nahrungsangebot und veränderte Kulturbedingungen in der Landwirtschaft haben in den zurückliegenden Jahren zu einer erhebliche Steigerung des Schwarzwild-, aber auch des Reh- und Fuchsbestandes geführt.

Steigende Wildschäden verärgern nicht nur Land- und Forstwirte, sondern bedeuten auch ein erheblicher Kostenaufwand für die Wildschadenregulierung durch die Revierpächter.

Zusammenwirken wichtig

Wie wichtig das Zusammenwirkung von Jägern und Landwirtschaft bei der Regulierung des Wildbestandes ist, wurde einmal mehr bei der Streckelegung anlässlich der revierübergreifenden Wildschwein- und Fuchsjagd im Hegering I (Boxberg) am Wochenende deutlich.

In diesem Jahr wurde in den rechts der Umpfer liegenden Jagdrevieren von Assamstadt, Windischbuch, Schwabhausen, Boxberg, Schweigern, Bobstadt, Dainbach und Üttingshof sowie dem Staatsrevier Burgwald gejagt. Erfreulich sei, so Hegeringleiter Michael Löffler bei der Streckenlegung am Boxberger Schulzentrum, dass sich wieder alle Revierinhaber an dieser so wichtigen revierübergreifenden Jagd beteiligt hätten.

40 Sauen, zehn Stück Rehwild und 15 Füchse waren das Ergebnis dieses Jagdtages, die nach altem jagdlichen Brauch zur Streckelegung auf frischem Tannengrün ausgelegt waren. Hegeringleiter Michael Löffler freute sich über das große Bürgerinteresse bei der Streckelegung zum Abschluss dieser revierübergreifenden Jagd, zu der auch Bürgermeister Christian Kremer mit Gattin gekommen waren. Er dankte den Revierleitern, den Jägern und Treibern für ihre Teilnahme und ihr umsichtiges und weidgerechtes Verhalten bei der Jagd, die ohne Zwischenfälle verlief.

Erfreulich sei das Jagdergebnis, das beweise, dass der Erfolg dieser revierübergreifenden Großjagden Wirkung zeige. Besonders die Bejagung des Schwarzwildes habe dazu geführt, die Bestände und damit die verursachten Schäden in der Landwirtschaft deutlich zur reduzieren. Er dankte den Land- und Forstwirten für die gute Zusammenarbeit sowie der Stadt Boxberg für die Unterstützung bei notwendigen Wildschadenregulierungen.

Nach der Bekanntgabe der Jagdergebnisse in den einzelnen Revieren überreichten die zuständigen Revierinhaber zusammen mit Hegeringleiter Michael Löffler nach jagdlichem Brauch den Schützenbruch – ein grünes Tannenreis, das am Hut des Schützen von dessen Jagderfolg kündet. Es waren die Jagdhornbläser des Hegering I, die unter der Leitung von Alfred Wegert mit ihren Hörnersignalen „Sau tot – Reh tot – Fuchs tot“ nach altem jagdlichem Brauch die erlegte Strecke verbliesen und danach mit ihrem Hornsignal zum traditionellen Schüsseltreiben aufriefen.

Mit den Hornsignal „Auf Wiedersehen“ waren es die Jagdhornbläser, die diesen erfolgreichen Jagdtag musikalisch beendeten. Hegeringleiter Michael Löffler wünschte allen Jagdteilnehmern auch weiterhin eine erfolgreiche Jagdsaison und rief für die nächste revierübergreifende Wildschwein- und Fuchsjagd des Hegering I am 2. Novemberwochenende 2020 auf

