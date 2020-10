Besonderer Flohmarkt

Boxberg.„Straßenengel“ ist ein humanitärer Verein in Boxberg. Durch die Einnahmen von Flohmärkten werden verschiedene Projekte im In- und Ausland unterstützt.

In Pandemiezeiten können diese großen Flohmärkte allerdings nicht stattfinden. Und so musste man kreativ werden und umdenken. Die Lager sind voll und das Geld fehlt in der Vereinskasse.

Seit kurzer Zeit gibt es deshalb einen Flohmarkt „to go“. Auf dem privaten Grundstück von Georg Könözsi, in der Karl-Hofmann-Straße, werden von Montag bis Sonntag, Flohmarktartikel zum Kauf angeboten. Die Artikel sind ausgepreist und bei Gefallen wird der Geldbetrag in eine angebrachte Kasse geworfen. So hat der Verein eine Möglichkeit gefunden, durch die Einnahmen weiterhin die Projekte unterstützen zu können.

Angeboten werden Haushaltsartikel, Bücher, CD, Spielwaren, Deko und vieles mehr. Es besteht weiterhin ein Annahmestopp von Flohmarktware. Denn der nächste große Flohmarkt wird sicherlich erst im nächsten Jahr stattfinden können.

Öffnungszeiten des Straßenengel Flohmarkt „to go“: Montag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.10.2020