Besinnen auf das Wesentliche

Unterschüpf.Fasten hilft in der Zeit vor Ostern, frei zu werden für neue Gedanken und andere Verhaltensweisen. Die kirchliche Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit folgt einer „Ethik des Genug“, die in der Debatte um die anstehende Transformation des Lebens und Wirtschaftens eine zunehmende Rolle spielt.

Sieben Wochenschritte

Die Kulturkirche greift diese Initiative auf, und eröffnet diese Aktion mit einem Gottesdienst am Sonntag Invocavit, 1. März, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Oberschüpf. Eine Fastenbroschüre lenkt in sieben Wochenschritten den Blick auf unseren ökologischen Fußabdruck, den Energieverbrauch, den Umgang mit Lebensmitteln und Kommunikationstechnologie, das Mobilitätsverhalten, plastikfreies Leben und Erleben von sozialer Gemeinschaft.

In diesem, wie in den kommenden Gottesdiensten der Fastenzeit wird das große „Hungertuch“ von Misereor in den evangelischen Kirchen im Schüpfer Grund und Sachsenflur zu sehen sein.

Uwe Appold gestaltete Hungertuch

Der Künstler Uwe Appold hat es unter dem Motto „Mensch - wo bist du?“ gestaltet: Leuchtendes Blau, die Erde, ein Haus, Figuren und Ringe rund um die Schöpfung. Das Bild schafft einen sinnlichen Zugang zur ökologischen Frage und führt über ethische Appelle und Forderungen weit hinaus.

Denn die Antwort auf die Frage, was die Menschen zum Leben brauchen, hängt letztlich davon ab, wie jeder einzelne Mensch sich selbst versteht und sieht und davon, wo er seinen Ort im Kosmos einnehmen möchte. wahe

