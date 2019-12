Bernhard Rüttler seit 40 Jahren dabei

Boxberg.Im Rahmen einer Betriebsfeier der Firma Bach – Haus der Landtechnik wurden zahlreiche Mitarbeiter für ihre langjährige Firmentreue geehrt und ein verdienter Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Zunächst begrüßte Juniorchef Julian Bach neben den nahezu vollzählig erschienenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch deren Partnerinnen und Partner im vorweihnachtlichen Rahmen der ehemaligen Kirche in Assamstadt.

Julian Bach ging auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 und dessen Einflussfaktoren ein. Trotz spürbarer Nachwirkungen des Dürrejahres 2018 noch im ersten Halbjahr 2019 konnte er über gute bis sehr gute Ergebnisse in allen Abteilungen Service, Ersatzteile und Verkauf berichten.

Außergewöhnlicher Einsatz

Julian Bach bedankte sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren außergewöhnlichen Einsatz und bei deren Partnerinnen und Partnern für deren Verständnis und Unterstützung. Der Juniorchef berichtete von guten Rahmenbedingungen für die Firma Bach in der Zukunft, „wenngleich die derzeitige Umwelt- und Agrarpolitik für die deutsche Landwirtschaft nicht förderlich erscheint und sich die Firma Bach voll hinter die Forderungen ihrer Landwirte und Kunden stellt“.

Im weiteren Verlauf des Abends standen die Firmenjubilare und eine Verabschiedung im Mittelpunkt. Seniorchef Karl Bach führte aus, dass über 40 Prozent der 70 Mitarbeiter bereits über zehn Jahre der Firma Bach die Treue halten. Geehrt wurden Mitarbeiter, die erstmals die Schwellen von zehn, 25 und 40-jähriger Betriebszugehörigkeit erreicht hatten. Karl Bach verband das Dankeschön der Geschäftsleitung für den Einsatz in den vergangenen Jahren und die lange Loyalität und Verlässlichkeit zum Unternehmen mit der Übergabe eines Geschenkes an die Jubilare.

Geehrt wurden für zehn Jahre Thomas Schiemer und Dennis Gieser (Service) und Bernhard Belle (Vertrieb). Seit 25 Jahren sind Manfred Glattbach (Serviceleiter) und Hans Wilhem Blum (Vertrieb) im Unternehmen tätig.

Für 40 Jahre wurde Bernhard Rüttler (Ersatzteillagerleitung) ausgezeichnet.

Besondere Erwähnung fand die offizielle Verabschiedung aus dem Berufsleben und somit auch aus der Firma Bach von Walter Progl. Er trat am 1. Juli 2001 als Außendienstmitarbeiter für Landtechnik in die Firma Bach ein. Durch sein großes technisches Verständnis, seine Freude an der Arbeit und seine Aufgeschlossenheit übte Walter Progl bis heute seinen Beruf mit größtem Erfolg aus. Gesundheitsbedingt scheidet Progl nach 18 Jahren bei der Firma zum 1. Februar 2020 im Alter von 63 Jahren aus. Große Loyalität zur Firma und die vielen freundschaftlichen Beziehungen zu Kunden kennzeichneten den Berufsweg bei der Firma Bach, wurde er gelobt.

Seniorchef Karl Bach bedankte sich im Namen aller Betriebsangehörigen bei Walter Progl und dessen Gattin mit einem Geschenk. Verbunden damit die Wünsche für weiterhin gute Gesundheit und dem gegenseitigen Versprechen auch weiterhin freundschaftlich in Kontakt zu bleiben. pm

