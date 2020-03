Bergsteigervortrag mit Peter Flux

Königheim.Der SV Königheim präsentiert am Sonntag, 22. März , um 19 Uhr im Sportheim einen Vortrag des Tauberbischofsheimer Hobbybergsteigers Peter Flux über zwei alpine Schwergewichte: Das Weisshorn und das Matterhorn. Beide Viertausender stehen in enger Nachbarschaft oberhalb von Zermatt, gerade einmal 15 Kilometer von einander entfernt. Doch sie sind grundverschieden – das mächtige, bis weit ins Rhonetal leuchtende Weisshorn, das vor allem ein Ziel für konditionsstarke Alpinisten ist und an dem es eher beschaulich zugeht, und das divenhafte Matterhorn, das den Inbegriff eines schönen Berges darstellt und um das sich der Tourismusrummel in Zermatt dreht. Peter Flux nimmt seine Zuschauer mit auf die Gipfeltouren und beleuchtet auch deren Gefahren – vor allem für weniger versierte und unerfahrene Gipfelaspiranten. Zahlreiche Anekdoten, Kuriositäten und Rekorde runden den kurzweiligen Vortrag ab. Der Erlös der Veranstaltung ist für die Jugendarbeit des SV Königheim. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Achstetter in Königheim oder der Praxis Dr. Flux in Tauberbischofsheim. Für das leibliche Wohl ist während der Pause gesorgt.

