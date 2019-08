Beide Pädagogen haben das Schulleben geprägt

Rektor Günter Bauer und Klassenlehrerin Brigitte Spänkuch wurden an der Grundschule Schüpfer Grund in den Ruhestand verabschiedet.

Kupprichhausen. Welche Wertschätzung die Grundschule Schüpfer Grund genießt, wurde bei der Verabschiedung von Rektor Günter Bauer und Klassenlehrerin Brigitte Spänkuch am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen deutlich. 40 Jahre, davon 14 Jahre als Schulleiter, war Günter Bauer und 29 Jahre Brigitte Spänkuch als Lehrerin an der Schule Schüpfer Grund tätig. Zahlreiche Render lobten die beiden Pädagogen für ihre langjährige und beispielhafte Arbeit. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Schüler unter Leitung von Fr. Wolf und die Chorgemeinschaft.

Melanie Hettinger, designierte Nachfolgerin, freute sich über die vielen Gäste. Besonders hob sie die Lesepaten hervor. Dieses Projekt hat Brigitte Spänkuch ins Leben gerufen. Nach dem Vortrag des Liederkranz Kupprichhausen „Schön ist der Morgen“ nahm Schulamtsdirektorin Magda Krapp die Verabschiedung der beiden Pädagogen vor.

Flexibel und pflichtbewusst

Freundlich, pflichtbewusst, flexibel, belastbar, engagiert, authentisch, hilfsbereit und konsequent: So charakterisierte Magda Knapp in ihrer Laudatio Günther Bauer rückblickend auf seine 44-jährige aktive Zeit im Schuldienst, davon 14 Jahre als Schulleiter. Nach seinem Studium an der PH in Heidelberg trat Bauer 1974 seine erste Lehrerstelle an der Grundschule Schweigern an, wo er 1979 nach Kupprichhausen wechselte, deren Leitung er 2005 von Reinhard Tomasch übernahm.

Geprägt war diese Zeit, so Krapp, auch von einer Beständigkeit, die Bauer ganz besonders auszeichnete. Sein Ziel, ein auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmtes schulisches Profil zu entwickeln, habe er trotz gravierenden schulischen Veränderungen nie aus den Augen verloren. Nun könne er stolz darauf sein, das Schulmotto „Miteinander lernen in der Grundschule Schüpfer Grund“ über Jahrzehnte beständig weiterentwickelt und mit Leben erfüllt zu haben.

Die Schüler gingen gerne zur Schule. Ein gut und harmonisch funktionierendes Lehrerkollegium, eine freundliche und familiäre Atmosphäre zwischen Eltern und Lehrkräften und eine beispielhafte Zusammenarbeit mit den Vereinen und ehrenamtlich Tätigen habe dazu beigetragen, dass die Schule als gemeinsame Aufgabe anerkannt wird. Für seine Leistung sagte sie ihm besonderen Dank und Anerkennung und wünschte ihm für die beginnende neue Lebensphase alles Gute.

Dank sagte sie auch Lehrerin Brigitte Spänkuch, die nach 29 Jahren Tätigkeit an der Grundschule in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Ihr Studium für das Lehramt absolvierte sie in Reutlingen. Zunächst arbeitete sie als Lehrerin im Kirchendienst, bevor sie 1990 in den staatlichen Schuldienst wechselte und die Lehrerstelle in Kupprichhausen übernahm. Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Korrektheit waren ihre ganz besonderen Eigenschaften, so Magda Krapp. Ausgezeichnet verstand sie es, durch ihr ruhiges, freundliches und geduldiges Wesen stets eine entspannte Unterrichtatmosphäre aufzubauen, wobei die Vermittlung von Höflichkeit, Rücksichtnahme und gegenseitigem Helfen Grundlagen ihres erzieherischen Wirkens waren. Engagiert war Brigitte Spänkuch auch in der Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Grundschule. Dafür sagt Krapp Dank und wünschte für die Zukunft alles Gute.

Kupprichhausens Ortsvorsteherin Karin Körner verstand es, in humorvoller Weise die Zeit und Arbeit an der Grundschule von Günter Bauer und Brigitte Spänkuch Revue passieren zu lassen und ihnen für ihr Wirken und Schaffen zu danken. Für Rektor Bauer gab es zum Abschied eine Ruhebank für das Ausruhen mit Ehefrau Inge sowie eine Hexenmaske als Erinnerung an den Besuch der Kubaner Dorfhexen am schmutzigen Donnerstag. Einen Nistkasten und ein Zuschuss für ein Gartenbäumchen gab es für Brigitte Spänkuch.

Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche auch Schuldekanin Gellhaar. Grüße übermittelte sie auch von ihrem Amtskollegen Schuldekan Schwarz von der evangelischen Kirche. Stets habe man im Fach Religion ein offenes Ohr gefunden, man konnte die Schüler begeistern und habe ihnen Normen und Werte vermittelt.

Fr. Kohlberg vom Personalrat wünschte den beiden Neuruheständlern für ihre Zukunft alles Gute wünschte. Dank für die stets gute Zusammenarbeit mit den Boxberger Schulen sagte auch Rektorin Birgit Munk von der Grund- und Werkrealschule Boxberg. Sie unterstrich das stets vertrauensvolle Miteinander und die gegenseitige Hilfe und Unterstützung.

Die guten Beziehungen zwischen Schule, Lehrern und Eltern lobte auch Elternbeiratsvorsitzender Patrik Rödel. Stets habe man ein offenes Ohr gefunden, um gemeinsam Probleme zu lösen. Die offene und konstruktive Zusammenarbeit habe die Schule auch zu einer Stätte der Begegnung gemacht. Viele tolle Projekte konnte gemeinsam umgesetzt werden, sagte Rödel Dank.

Musikalische Geschenke

Auch die Schüler waren voll des Lobes. Mit dem eigens getexteten Lied „Ich schenk Dir einen Regenbogen“, das von Susanne Öhm-Henninger am Klavier begleitete wurde, überreichten sie musikalisch ihre Abschiedsgeschenke. Das Lehrerkollegium hatte auf dem Dachboden der Schule einen Schrank mit alten Erinnerungsstücken aus Einschulungsfeiern und anderen Schulereignissen gefunden, die sie in einer klangvollen Zeitreise durch vier Jahrzehnte Schuldienst überreichten. Da gab es Karten von (Irr-)Wanderungen, eine Videokassette von 1993 für die Eltern von Erstklässlern, den Siegerpokal vom Löwen-Cup, das GS-T-Shirt oder auch das Schulprojekt zum 50-jährigen Bestehen.

Günter Bauer betonte, dass ihnen diese grandiose Abschiedsfeier in Erinnerung bleiben werde. „Bittersüß“ bezeichnete Günter Bauer diesen Tag, mit dem nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. „Die Schule war mein Leben. Ich war gerne Lehrer und auch Rektor.“

Dankbar sei er für das gute Miteinander, die gegenseitige Achtung und Wertschätzung. Danke sagte er auch Brigitte Spänkuch für die gemeinsame Zeit. Es sei besonders erfreulich zu wissen, dass der Fortbestand der Schule gesichert und mit Melanie Hettinger die geeignete Nachfolgerin für die Schulleitung gefunden wurde.

Ein minutenlanger Applaus im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus unterstrich die große Wertschätzung für die Pädagogen. Bauer brachte es auf den Punkt: „Es ist Zeit den Staub von den Schuhen und Schultern zu klopfen und die neue Zeit mit Freude zu genießen.“

