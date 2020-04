Baugebiet wird erweitert

Die Arbeiten an der Wohnumfeldmaßnahme Neue Straße und Schulstraße durch die Firma Konrad Bau gingen zu Ende.

Schweigern. Nach noch ausstehenden kleineren Restarbeiten an den beiden Straßen, wurden nun auch die Parkmöglichkeiten für Veranstaltungen in der Sport- und Festhalle nachhaltig erweitert. Auf einem Grundstück unterhalb der Sporthalle gelegen wurden Parkplätze in Form eines Schotterplatzes neu geschaffen und somit die künftige Parksituation rund um die Festhalle erheblich verbessert.

Zwei neue Fußballtore

Für die Sport- und Freizeitmöglichkeiten der Schulkinder werden von der Ortsverwaltung in Zusammenarbeit mit der Grundschule Schweigern jetzt noch zwei neue Fußballtore auf dem Rasenfeld neben dem Pausenhof aufgestellt. Nach einem wahren Planungs- und Vorbereitungsakt durch die Stadt Boxberg in Person von Bürgermeister Christian Kremer und der Ortsverwaltung um Ortsvorsteher Ferdinand Eck von über drei Jahren, starten nun endlich die Bauarbeiten für die Erschließung des ungefähr vier Hektar großen Baugebietes „Dell/Epplinger Weg“ durch die Firma Bad Mergentheimer Leonhard Weiss.

Über 40 neue Bauplätze werden auf städtischer Fläche erschlossen und von der Stadtverwaltung Boxberg an sämtliche Interessenten verkauft.

Wenn alles glatt und nach Plan läuft, das Wetter mitspielt und auch sonst nichts Unvorhergesehenes passiert, können Ende 2020 die ersten privaten Häuslebauer mit dem Bau ihres Eigenheimes starten.

„Das Interesse an den neuen Bauplätzen in sonniger Lage und herrlichem Ausblick über das Umpfertal ist sehr groß“, so Ortsvorsteher Ferdinand Eck. Er erwähnte, dass hier einmal bis zu 150 Bewohner eine neue Heimat finden könnten. ov

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020