Badevergnügen ist ein teurer Spaß für die Stadt

Trotz guter Besucherzahlen ergab der Betrieb des Umpfertalbads in Boxberg im Jahr 2019 einen Verlust von 178 446 Euro. Und aufgrund der Corona-Pandemie wird er im Jahr 2020 noch größer sein.

Boxberg. „Ein Freibad ist nicht mit Gewinn zu betreiben, es sei denn, man verlangt astronomische Eintrittsgelder, die niemand bezahlen kann“, stellte Bürgermeister Christian Kremer in der Gemeinderatssitzung am Montag in der Umpfertalhalle fest. „Aber das ist auch nicht unser Ziel. Wir sehen das Freibad als Serviceleistung der Stadt für ihre Bürger.“ Deshalb sei der Verlust nichts Neues und einkalkuliert. Ausgaben von 245 000 Euro stehen Einnahmen von 58 000 Euro aus dem Eintrittskartenverkauf („Ein super Jahr“, so der Bürgermeister) und rund 8000 Euro aus anderen Erträgen gegenüber. Bei den Ausgaben entfällt der größte Posten mit rund 105 000 Euro auf die Personalkosten. Der Jahresfehlbetrag wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss des Betriebs gewerblicher Art des Umpfertalbads zu und beschloss, die Anteile der Bürgerenergiegenossenschaft sowie die Beteiligung an der Stadtwerk Tauber-Franken Beteiligungs GmbH als gewillkürtes Betriebsvermögen dem Regiebetrieb Freibad zuzuordnen. Dies habe steuerliche Gründe,so Kremer . Es sei so möglich, den Überschuss der Beteiligungs-GmbH mit den Verlusten des Freibads zu verrechnen. Die Stadt Boxberg ist außerdem mit 120 Geschäftsanteilen (30 000 Euro) an der Bürgerenergiegenossenschaft beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2019 erhielt die Stadt eine Dividende von 883 Euro. Dabei wurden allerdings 25 Prozent Kapitalertragsteuer zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag abgezogen, die nicht mehr vom Finanzamt zurückgeholt werden können.

Um dies künftig zu vermeiden, sollten die Geschäftsanteile der Bürgerenergiegenossenschaft dem Regiebetrieb Freibad als gewillkürtes Betriebsvermögen zugeordnet werden. Gleiches gilt auch für die Erträge aus der Beteiligung an der Stadtwerk Tauber-Franken Beteiligungs GmbH.

Im Rahmen der Gewinnermittlung und Steuererklärung für das Freibad können die Erträge aus den Beteiligungsgesellschaften mit den Verlusten aus dem Freibad verrechnet werden. Die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag werden vom Finanzamt bei der Veranlagung der Körperschaftssteuer wieder zurückerstattet.

Um für die Beiträge für Kanal, Abwasser und Wasserversorgung bei der Erschließung von Grundstücken Rechtssicherheit zu haben, ist eine Globalberechnung im Turnus von zehn Jahren notwendig. In Boxberg erfolgte die letzte Kalkulation im Jahr 2007. Deshalb war es dringend notwendig, eine neue Berechnung aufzustellen. Die Stadt hatte das Büro Schmidt und Häuser beauftragt, die Beitragssätze neu zu kalkulieren. Die Ergebnisse stellte Annett Bleiler vor.

Die ermittelten Beitragsobergrenzen betragen für den öffentlichen Abwasserkanal 3,86 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche, für den mechanischen und biologischen Teil der Kläranlagen 0,52 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche sowie für den Wasserversorgungsbeitrag 2,58 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche.

Der Gemeinderat setzte die Erschließungsbeiträge schließlich für den öffentlichen Abwasserkanal auf 3,85 Euro (bisher 3,80 Euro), den mechanischen und biologischen Teil der Kläranlagen auf 0,50 Euro (bisher 1,15 Euro) und für die Wasserversorgung der Stadt Boxberg auf 2,55 Euro (bisher 2,45 Euro) jeweils pro Quadratmeter Nutzungsfläche fest. Der neu ermittelte Betrag von insgesamt 7,85 Euro ist beim Verkauf neuerschlossener Grundstücke im Quadratmeterpreis enthalten oder wird beim Anschluss von bislang nicht an das Versorgungsnetz der Stadt angeschlossener Grundstücke erhoben.

Neubaugebiet „Am Kreuzstein“

Den Auftrag für die Erschließungsarbeiten des Neubaugebiets „Am Kreuzstein“ in Windischbuch erhielt die Firma Boller Bau aus Distelhausen als billigster Bieter für 654 498 Euro. „Das ist ein überaus erfreuliches Ergebnis, da die Kosten weit unter der Kalkulation geblieben sind“, stellte der Rathaus-Chef fest. Auf Nachfrage sagte Kremer, dass man mit rund 900 000 Euro gerechnet habe. In dem Wohngebiet soll es 24 neue Bauplätze geben. Da die bereits erschlossenen Bauplätze dort gut nachgefragt worden seien, habe sich der Gemeinderat entschlossen, auch den letzten Abschnitt anzugehen.

Kredit für Wasserversorgung

In den vergangenen Jahren wurden in der Wasserversorgung große Investitionen durchgeführt (Ortsdurchfahrt Schweigern; Ortsdurchfahrt Boxberg; Neue Straße, Schweigern; Lindenrain, Boxberg; Anschluss von Schweigern an den Hochbehälter Kegenich). Für diese Maßnahmen wurden vom Kreditmarkt keine Darlehen aufgenommen.

Diese Maßnahmen wurden über einen Kassenkredit vom allgemeinen Haushalt der Stadt Boxberg finanziert. Zum 31. Dezember 2020 wird der Kassenvorgriff des Eigenbetriebes rund 800 000 Euro betragen. Investitionsmaßnahmen dürfen allerdings nicht dauerhaft über Kassenkredite finanziert werden, sondern über eine Darlehensaufnahme. Aufgrund der guten Liquidität der Stadt Boxberg ist es nicht sinnvoll, das Darlehen vom Kreditmarkt aufzunehmen. Der Eigenbetrieb hat den Kassenkredit dem allgemeinen Haushalt mit den Konditionen für ein Geldmarktdarlehen verzinst.

Bereits im Wirtschaftsplan 2020 wurde eine Darlehensaufnahme von 848 000 Euro veranschlagt, die von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20. März 2020 genehmigt wurde.

Außerplanmäßige Ausgabe

Im Finanzplan wurde die Gewährung des Darlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung nicht veranschlagt, da man bei der Haushaltsplanung davon ausgegangen ist, dass das Darlehen am Kreditmarkt aufgenommen werden muss. Die Darlehensgewährung an den Eigenbetrieb stellt im Finanzplan eine außerplanmäßige Ausgabe dar.

„Wir können das nur machen, so lange die Liquidität der Stadtkasse hoch ist“, stellte Bürgermeister Christian Kremer fest. Und falls die Stadt das Geld bräuchte, könnte sie es zu jeder Zeit vom Eigenbetrieb Wasserversorgung einfordern.

