Auto von Polizei beschlagnahmt

Tauberbischofsheim.Zum wiederholten Mal unter Alkohol und ohne Führerschein unterwegs war Montagabend ein 52-Jähriger mit seinem Pkw Nissan in Tauberbischofsheim. Der 52-Jährige wurde gegen 18.40 Uhr von einer Polizeistreife in der Pestalozziallee angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille bei dem Mann festgestellt. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, da ihm dieser bereits wegen Alkoholfahrten in der Vergangenheit genommen wurde. Der Nissanfahrer musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Nachdem der 52-Jährige bereits letzte Woche mit seinem Fahrzeug betrunken in Tauberbischofsheim von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde, beschlagnahmten die Beamten das Auto des Mannes um weitere Fahrten zu unterbinden.

Mittwoch, 22.04.2020