Außergewöhnliches Weihnachtskonzert

Schwabhausen.Ein außergewöhnliches und besonderes Weihnachtskonzert erlebten die zahlreichen Besucher in der evangelischen Kirche Schwabhausen. Die „Tauberfränkische Weihnacht“ wurde gestaltet vom Männerensemble der Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde aus Hachtel, den Tauberfränkischen Holzbläsern und den Zwiefach Boarischen.

Den roten Faden dieses adventlichen Abends bildete die Weihnachtsgeschichte von Sieger Köder. Florian Nuber von den Otmar-Mergenthaler-Sängerfreunden las mit seiner einfühlsamen Stimme die Texte des schwäbischen Pfarrers und Künstlers.

Die Texte und Zeichnungen von Sieger Köder riefen die Zuschauer auf, mit Maria und Josef nach Betlehem aufzubrechen, Herberge zu suchen und mit den Hirten die Geburt des Kindes in der Krippe zu preisen.

Die Weihnachtsgeschichte wurde abwechselnd vom Männerensemble der Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde, den Tauberfränkischen Holzbläsern und den Zwiefach Boarischen, passend zu einzelnen Zeichnungen von Sieger Köder, hervorragend mit ihren Instrumenten und Stimmen in Szene gesetzt. Die Musikgruppierungen zogen mit ihren hochwertigen Darbietungen die Besucher in ihren Bann.

Langanhaltender Applaus zeugte von diesem eindrucksvollen und hochklassigen Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche Schwabhausen. Zum Abschluss wurde das Lied „Tochter Zion“ gemeinsam den vielen Besuchern gesungen. Nach Ende des Konzerts rief die evangelische Kirchengemeinde die Gäste zum Verweilen auf. Am Sonntag, 22. Dezember, um 18.30 Uhr findet die „Tauberfränkische Weihnacht“ nochmals in der katholischen Kirche in Hachtel statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019