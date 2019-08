Aus Nachbarn sollen Freunde werden

Es darf gesungen und getanzt, gelacht und geschlemmt werden: In Boxberg soll am 20. September das erste Kulturenfest stattfinden.

Boxberg. Einen gemeinsamen Begegnungsnachmittag von Boxbergern für Boxberger haben die Mitglieder des Vereins Akzente initiiert. Mit jeder Menge Zeit für Gespräche, um die jeweilige Kultur der Mitbürger kennen zu lernen. „Alle, die das Leben in der Kommune bereichern, sollen hier zusammenkommen“, wünscht sich Ilona Wild, Vorsitzende des Vereins Akzente. Nach dem Motto „Dass aus Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir uns ein“, frei nach dem Lied „Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen“ ist das Fest in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Vereinen am Freitag, 20. September, von 16 bis 20 Uhr in den Räumen des Medien- und Kulturzentrums und im Innenhof vorgesehen.

Etwa zwei Dutzend verschiedene Sprachen werden im Stadtgebiet gesprochen – von Kurdisch über Tamilisch und Arabisch bis zu Georgisch – und natürlich Deutsch. Allein im Leseclub der Mediothek, die sie leitet, sind sieben Nationalitäten vertreten. „Es sollen sich Menschen aller hier lebenden Kulturen treffen und gemeinsam feiern, tanzen und spielen“, sagt Ilona Wild. Der Verein, aus dem der Helferkreis entstanden ist und der sich stark in der Betreuung der Flüchtlinge engagiert hat, will seine Aufgaben explizit auf alle Kulturen in Boxberg ausweiten. „Die Flüchtlinge sind mittlerweile gut integriert“, erzählt sie. Sie hätten auch viele Kontakte geknüpft. Daher nehme diese Arbeit ab.

Deshalb wolle man sich allgemein um Menschen mit Migrationshintergrund kümmern. Das SonntagsCafé als Begegnungsmöglichkeit ist sehr erfolgreich und soll weiterhin regelmäßig stattfinden. Aber auch hier will man den Fokus auf alle Bürger richten.

So ist die Idee für das Kulturenfest entstanden. Dabei darf gerne ein leicht babylonisches Sprachengewirr herrschen, mit Deutsch als zentraler Sprache der gegenseitigen Verständigung. Und mit Speisen aus den jeweiligen Nationen, die von den Besuchern mitgebracht werden. Auf diese „Völkerverständigung über Teller und Gaumen“ freuen sich die Mitglieder besonders. Sie hoffen, dass das Angebot angenommen wird und eine bunte Speisenvielfalt angeboten werden kann.

Zum Fest ist ein buntes Programm vorgesehen. Die Bauchtanzgruppe wird ebenso auftreten wie die Volkstanzgruppe Uiffingen. Stefan Rauch und Christiane Weber sorgen für die musikalische Umrahmung in verschiedenen Sprachen. Und die Narrhalla Boxberg bringt sich mit einer Schminkstation ein. Bunte Cocktails werden von der Diakonie gezaubert. Und auch das Generationennetzwerk sowie das Familiennetzwerk sind bei dem Fest mit von der Partie. „Wir freuen uns, wenn sich weitere Vereine beteiligen“, hofft sie auf ein breites Angebot.

Mitmachen werden ebenso die Kindergärten im Stadtgebiet. Zum Thema „Kulturen in Boxberg – alle Kinder dieser Welt“ dürfen die Kleinen malen. Diese Kunstwerke sollen am 20. September in der Mediothek zu sehen sein. Die Idee dazu hatte Vera Herzog, die Zweite Vorsitzende des Vereins Akzente. Und für weitere Vorschläge ist man offen.

„Wir wollen alle motivieren, sich an unserem Fest zu beteiligen und Neues zu entdecken“, sagt Ilona Wild. Derzeit ist man mitten in der Vorbereitung. Bewusst habe man sich für den kleinen Rahmen in den Räumen des Medien-und Kulturzentrums entschieden, die mit unterschiedlichen kulturellen Ideen gefüllt werden.

Ein weiteres Vorbereitungstreffen findet am Montag, 16. September, um 19 Uhr im Medien- und Kulturzentrum Boxberg statt, wozu alle Interessierten willkommen sind.

