Aufmerksamkeit für die Bewohner

Boxberg.Das Ortsgremium Boxberg sagt Danke: Die drei Boxberger Stadträte Steffen Adelmann, Roland Throm und Jürgen Welz haben dem Boxberger Pflegeheim eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Vespers und eine Portion Schokolade als Nervennahrung zur Stärkung und Anerkennung im Kampf gegen die schwierigen, durch Corona entstanden Vorschriften und Aufgaben, gebracht. Der Leiter des Pflegeheimes, H. Wohlfahrt, hat die Leckereien an die Mitarbeiter verteilt. Aktuell ist das Pflegeheim stark durch Corona betroffen und die Pflegekräfte arbeiten durch die entstanden Quarantänefälle und Auflagen am Limit. Die drei Stadträte rufen die Bevölkerung und die Angehörigen der Pflegeheimbewohner auf, den Bewohnern, nach Rücksprache mit der Leitung, kleine Aufmerksamkeiten zu schicken, da gerade diese aktuell unter großer Einsamkeit leiden. pal

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020