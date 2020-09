Auf Anhänger aufgefahren

Schweigern.Ungebremst ist am Montag ein 66-Jähriger mit seinem Ford Focus auf einen parkenden Anhänger aufgefahren.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Marktstraße in Schweigern. Als der Mann in Richtung Boxberg fuhr, übersah er offensichtlich aufgrund von tief stehender Sonne einen Anhänger am rechten Fahrbahnrand.

Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Durch den Zusammenprall schob der Pkw den Anhänger sowie dessen Zugfahrzeug, einen Seat Ateca, mehrere Meter nach vorne.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.09.2020