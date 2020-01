Arbeitsunfall bei Fällarbeiten

Oberschüpf.Bei Fällarbeiten in der Verlängerung des Schlossplatzes ereignete am Freitag, gegen 16 Uhr, ein Unfall. Zwei Männern brachten einen Baum mit einem Stammdurchmesser von cirka 25 cm zu Fall. Beim Aufprall auf den Boden federte der Stamm zurück und traf einen 49-jährigen Arbeiter mitten in die Brust. Der zweite Mann eilte sofort zu Hilfe und forderte Rettungskräfte an. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Der verunglückte Holzfäller wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum verlegt. Das Ausmaß der Verletzungen ist unbekannt. Lebensgefahr bestand bis jetzt jedoch nicht. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.01.2020