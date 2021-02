Anmeldung für die Fünftklässler

Boxberg.Eltern der künftigen fünften Klasse können ihre Kinder am Montag, 8. März, und am Donnerstag, 11. März, jeweils von 7.30 bis 18 Uhr an der Realschule Boxberg anmelden. Man kann unter Telefon 07930/992100 einen Termin vereinbaren oder den Vorab-Anmeldebogen auf der Homepage ausfüllen und zusenden. Man sollte davon Gebrauch machen, damit die Termine aufgrund der Pandemiesituation etwas entzerrt werden können. Zur Anmeldung sollte man in das Sekretariat des Schulzentrums kommen und die Blätter drei und vier der Grundschulempfehlung sowie die Geburtsurkunde (Stammbuch) und das Impfbuch mitbringen. Die Fahrschüler benötigen ein aktuelles Passbild. Die künftigen Schüler dürfen mitkommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.02.2021