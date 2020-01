Anhänger macht sich selbständig

Bobstadt.Ein zeitweise herrenloser Anhänger hat am Mittwochmorgen in Boxberg ein Tor beschädigt. Der Fahrer eines dunklen SUV mit Anhänger fuhr gegen 8 Uhr auf der Bobstadter Straße in Richtung Assamstadt. Nach einer Kurve in der Ortsmitte löste sich aus unklaren Gründen der Anhänger von dem Fahrzeug und rollte über die Straße. Gebremst wurde Hänger erst vom Tor des Jugendhauses, dem ein Sachschaden von einigen hundert Euro entstand.

Vermutlich bemerkte der Fahrer gar nicht, dass er seinen Anhang verloren hatte, denn er setzte seine Fahrt einfach fort. Zeuginnen, die den Vorfall beobachteten, zogen den Anhänger auf den Gehweg und verständigten den Ortsvorsteher. Als der an der Unfallstelle eintraf, war jedoch vom Hänger bereits nichts mehr zu sehen. Wahrscheinlich war dem Lenker des SUV sein Verlust aufgefallen und er kam zurück, um den Anhänger abzuholen.

Da kein Kennzeichen des Wagens vorliegt, sucht die Polizei nun nach dem Fahrer oder weiteren Beobachtern, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie sollen sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

