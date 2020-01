Anfänge vor 800 Jahren in Grünsfeld

Main-Tauber-Kreis.Erste Erwähnungen jüdischen Lebens im Taubertal finden sich im Jahr 1218 für Grünsfeld und im Jahr 1222 für Wertheim, was zugleich die ältesten Nachweise jüdischer Ansiedlungen in Baden-Württemberg sind. Phasen der Ausgrenzung und Ausweisung aus einzelnen Gebieten wechselten sich mit liberaleren Phasen ab. Die regionale Kleinräumigkeit und territoriale Zersplitterung des tauberfränkischen Gebiets ermöglichte es vertriebenen Juden, in nicht allzu großer Entfernung zu ihrem Herkunftsort neue Aufnahme zu finden und ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Die politischen Veränderungen nach 1803 schufen eine verbesserte Rechtsgrundlage für jüdische Bürger. Die rechtliche Gleichstellung der Juden mit ihren christlichen Nachbarn erfolgte erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dies war auch die Phase der höchsten Mitgliederzahlen der rund 30 jüdischen Gemeinden im Gebiet des heutigen Main-Tauber-Kreises. Der NS-Staat setzte ab 1933 jüdischem Leben dann ein gewaltsames Ende. Seitdem existieren im baden-württembergischen Teil des Taubergebiets keine Gemeinden mehr. lra

