An Bildstöcken entlang unterwegs

Assamstadt.Eine abwechslungsreiche Wanderung verspricht die geführte Begehung des Bildstockwanderweges 3 in Assamstadt. Dieser wurde 2017 vom Heimat- und Kulturverein neu eingerichtet, um die Kulturdenkmäler auf der Gemarkung besser zur Geltung zu bringen. Treffpunkt ist am Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr am Rathaus in Assamstadt. Die Länge der rund fünft Stunden langen Wanderung beträgt zirka elf Kilometer. Die reine Gehzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Unterwegs gibt es Erläuterungen zu Kulturdenkmälern. Zudem gibt es eine Bauernhofbesichtigung. Die Rast erfolgt an der Dolinenhütte mit kleiner kulinarischer Überraschung. Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr (optional).

