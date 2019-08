Alternative für den ländlichen Raum

Boxberg.Aus Anlass „Fünf Jahre Wir verbinden Boxberg“ wurde nicht nur mit Festreden, sondern mit einem Besuch auf dem Offroad-Parcours gefeiert.

Seit fünf Jahren gibt es den ehrenamtlichen Fahrdienst „WvB - Wir verbinden Boxberg. Der Fahrdienst beruht auf e-Mobilität und wird im Ehrenamt der Fahrer ausgeführt. Mittlerweile hat sich der Fahrdienst bewährt, ist zu einer festen Einrichtung geworden. Der Geburtstag wurde zusammen mit den Mitgliedern, dem Fahrerteam, den Sponsoren und anderen Unterstützern sowie der Öffentlichkeit in den Räumen der Firma Driving Concept im Gewerbegebiet „Seehof“ gefeiert. Nicht von ungefähr wurde dieser Ort gewählt: Im März 2014 wurden dort das Projekt e-Mobilität, das e-Fahrzeug und das Fahrerteam der Öffentlichkeit vorgestellt und das Vorhaben gestartet.

Fahrer-Team

Groß war die Gästeschar. In den Mittelpunkt der Feier stellte die Vorsitzende Vera Herzog das zwischenzeitlich mehr als 20-köpfige Fahrerteam. „Ihr habt durch euren persönlichen ehrenamtlichen Einsatz zum Gelingen dieses Projektes beigetragen und haltet das Ganze im Laufen“, so ihr Fazit der „erfolgreichen Vereinsgeschichte“. Sie hieß zahlreiche Mitglieder und Gäste willkommen, darunter Dietmar Maier von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Dr. Benedikt Krams von der Uni Stuttgart.

Die dankte der Stadt für die Unterstützung und Bereitstellung der Mittel sowie H. Mladek und Fr. Meier von der Stadtverwaltung für die Planung der Fahrtanmeldungen. In einem umfassenden Rückblick beleuchtete Vera Herzog die Entstehung und Entwicklung des Fahrdienstes (wir berichteten). Ausgehend von einer 2012 gestarteten Umfrage zur Mobilität in Boxberg wurde deutlich, dass eine Verbesserung des Angebotes dringend geboten war. Die Entscheidung des Boxberger Gemeinderates 2012 für die Teilnahme am Modellprojekt e-Mobilität im ländlichen Raum stellte die Weichen für das Vorhaben. 2013 kam die Zusage als eines der 20 ausgewählten Modellprojekte für das Forschungsvorhaben mit Mittel des Landes gefördert zu werden.

Beeindruckend war für die Vorsitzende, dass sich bereits bei der Gründungsversammlung 20 ehrenamtliche Fahrer fanden. Drei Jahre wurde dieses Modellprojekt im Rahmen des Vorhabenes „e-Mobilität im ländlichen Raum“ von Dr. Benedikt Krams von der Uni Stuttgart verkehrswissenschaftlich begleitet. Vor- und Nachteile wurden dokumentiert und ausgewertet.

Erfolgsgeschichte

Eine Erfolgsgeschichte, wie Vera Herzog resümierte, die Dank des beispielhaften ehrenamtlichen Engagement von Verein und Fahrern sowie der Mittelbereitstellung und Unterstützung der Fahrtenplanung durch die Stadt zwischenzeitlich zu einer unverzichtbaren Einrichtung in der Stadt Boxberg geworden sei. „So wurde der Fahrdienst nicht nur ein Plus für die Bürger, sondern auch ein Beispielprojekt für zahlreiche Bürger- und Kommunalaktivitäten.“ Ziel sei es, so Vera Herzog, das Angebot weiter auszubauen, mehr Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen und den beginnenden Wandel in der Mobilität im ländlichen Bereich aktiv zu begleiten.

Peter Löffler, Stadtrat und Ortsbeauftragter von Wölchingen, zeichnete unter dem Leitwort „Erfolg“ den Weg vom WvB über die Entwicklung, Engagement, Zusammenhalt und beispielhaftes ehrenamtliches Engagement in den zurückliegenden Jahren nach und dankte für dieses großartige Engagement. Es sei beispielhaft, was hier geleistet wurde. Das Angebot sei auch weiterhin für eine gute Zukunft in der Stadt unverzichtbar. „Stadt und Gemeinderat werden auch künftig dieses Projekt aktiv unterstützen und mittragen.“

Den Dank der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg überbrachte Dietmar Maier. Er unterstrich die Bedeutung dieses Modellprojektes als Ergänzung für den ÖPNV und Alternative für den Individualverkehr im ländlichen Raum. Er dankte für das große ehrenamtliche Engagement, den Zusammenhalt und die Verlässlichkeit. Hier wurde und werde Pionierarbeit mit grundlegenden Erkenntnissen für die e-Mobilität im ländlichen Raum geleistet. Dies sei beispielgebend. Für die Zukunft wünschte er dem Verein und allen Engagierten eine erfolgreiche Zukunft.

Spannend war das Referat von Robert Sürth von der Firma Driving Concept zum Stand der e-Mobilität. Detailliert erläuterte er die Entwicklung seit dem ersten von Werner von Siemens entwickelten und 1882 eingesetzten e-Antrieb. Der anfängliche Höhenflug wurde durch den Verbrennungsmotor verdrängt und erlangte erst zu Beginn der 1990er Jahre wieder mehr an Bedeutung. Schadstoffe und ein verändertes Umweltbewusstsein verstärkten den Wandel zum emissionsfreien Antrieb. Detailliert erläuterte er auch die Vor- und Nachteile des Antriebes, wobei er verdeutlichte, dass hinsichtlich Batteriekapazität und Ladeinfrastruktur noch große Anstrengungen notwendig sind, um dem e-Antrieb eine bessere Akzeptanz zu verschaffen. Doch der Wandel im Mobilitätsangebot werde weiter notwendig sein, so Robert Sürth.

Urbane Mobilität

Urbane Mobilität wie auch autonomes Fahren würden den Individualverkehr in der Zukunft mitgestalten und beeinflussen. Unter diesen Gesichtspunkten sei die Entscheidung, einen e-Fahrdienst einzurichten, eine wegweisende Pionierentscheidung gewesen, die sowohl in der Forschungsphase wie auch dem laufenden Betrieb wichtige Erkenntnisse für die e- Mobilität gebracht habe. Gerne habe man dieses Projekt unterstützt und werde auch künftig die Kompetenz von Driving-Concept zur Verfügung stellen.

Für Vorstand und Fahrerteam bot diese Veranstaltung auch die Gelegenheit, sich über neue Angebote und Entwicklungen bei e-Fahrzeugen für die Personenbeförderung zu informieren. So konnte das von der Firma Autoforum Häfner in Würzburg kostenlos bereitgestellte Fahrzeug, einen Nissan NV 200, auf Herz und Nieren geprüft werden. Auch die Mitfahrmöglichkeit über den firmeneigenen Offroad Parcours wurde gerne genutzt, wobei die demonstrierten Extremsituationen im Fahrzeugeinsatz auch als Mitfahrer starke Nerven erforderten. prewe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019