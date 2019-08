Als Theologe in Israel und in Sri Lanka

Boxberg.Das Fest der goldenen Hochzeit feierten Gerda und Helmut Ulshöfer. Die beiden lernten sich mit 17 im Jugendbund kennen. Sie war Arzthelferin bei Dr. Cuntz, er Techniker am Vermessungsamt Boxberg. Beide lebten noch zu Hause. Ihre Eltern hatten die Gärtnerei Weber in Unterschüpf, seine eine vier Hektar große Landwirtschaft.

Zwischen 1963 und 1967 absolvierte Helmut Ulshöfer ein Studium am Seminar der Liebenzeller Mission. Die Faszination an der Theologie war geweckt, aber ihm fehlte das Abitur. So bewarb er sich um ein Probesemester am Gordon Conwell Theol. Seminary bei Boston. Er bekam seinen Master 1973 und wurde an der Boston University als Doktorand aufgenommen.

Am 9. August 1969 wurde die lange Zeit der Trennung beendet durch die Trauung der beiden in der Kirche Unterschüpf. Sie flogen fünf Tage nach der Hochzeit ins Gelobte Land und begannen dort ihre Arbeit in der Uni-Küche: Gerda Ulshöfer als verantwortliche Kraft, Helmut Ulshöfer als Topfwäscher. Das Alte Testament war Schwerpunkt seiner Studien.

Die Rückkehr nach Deutschland, im Sommer 1973, führte sie nach Heidelberg. Die Jubilarin arbeitete als Gemeindeschwester, er als Nachtportier im „Hotel Ritter“ und an der Fertigstellung seiner Dissertation. Es folgte das zweite theologische Examen. Wichtigste Ereignisse in dieser Zeit waren die Geburten der Töchter Daniela im Oktober 1975 in Heidelberg und von Corina im Mai 1977 in Niefern, wo der Jubilar seit 1976 im Pfarrvikariat war. Die erste Pfarrstelle in Buchen (1978 bis 1984) war ideal für den experimentierfreudigen Pfarrer.

Doch noch einmal lockte die Ferne: Die Jubilarin machte ihren Mann auf eine Ausschreibung einer Dozentenstelle für Altes Testament in Sri Lanka aufmerksam. 1984 waren die Ulshöfers auf dem Weg dorthin. Die Zeit der Rassenunruhen führte jedoch dazu, dass der Pfarrer diese geliebte Arbeit nach knapp zwei Jahren aufgeben musste.

Bruchsal war die nächste Station (1986 bis 1990). Anfang 1991 zog die Familie in die Heimat Boxberg. Helmut Ulshöfer unterrichtete am Ganztagsgymnasium in Osterburken, seine Frau machte eine Ausbildung zur Altenpflegerin und arbeitete im Pflegeheim, wo sie auch nach ihrem Ruhestand 2009 noch ehrenamtlich tätig ist.

Zuhause wurde der große Garten ihr Revier. Der Jubilar wurde ab 1999 mehrfach operiert, das führte in den frühen Ruhestand. Seit 2013 versucht Ulshöfer trotz Parkinson, seinen Dopamin-Level durch Lektüre und Musik beständig zu steigern.

Der Dank-Gottesdienst findet im Frankendom Wölchingen am Samstag, 10. August, um 16 Uhr statt. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich allen guten Wünschen zur goldenen Hochzeit an.

