Alle Sprösslinge bekommen einen Platz

Alles im grünen Bereich: Die Stadt Boxberg hat ihre Hausaufgaben gemacht. Die Kindergartenbedarfsplanung für 2020/21 ergab, dass die Kita-Plätze im Stadtgebiet ausreichen.

Boxberg. Mit der Kindergartenbedarfsplanung für 2020/21 und dem Abschluss eines Kooperationsvertrags mit dem Tageselternverein Main-Tauber-Kreis stand die Kleinkindbetreuung im Stadtgebiet im Fokus der Gemeinderatssitzung am Montag im Boxberger Rathaus.

Elternumfrage

Als Grundlage für die Kindergartenbedarfsplanung diente eine Umfrage unter den Eltern im Stadtgebiet. 139 Erziehungsberdechtigte wurden befragt, 117 antworteten. Von 22 gab es keine Rückmeldung. Aufgrund ihrer Angaben hat sich herausgestellt, dass alle Wünsche der Eltern berücksichtigt werden können.

Benjamin Czernin merkte an, dass es in Schwabhausen 45 Bewerber für 44 Kita-Plätze gebe, und wie damit umgegangen werde. Bürgermeister Christian Kremer erklärte daraufhin, dass es keine Probleme gebe, die Nachfrage zu bedienen, da seit der Umfrage zwei Kinder wegen Umzugs der Eltern keinen Platz mehr benötigten und so die Kapazität ausreiche. „Die Umfrage kann nur eine zeitliche Momentaufnahme sein. Es ist immer alles im Fluss. Stand heute reichen die Kita-Plätze aus und wir haben keinen Handlungsbedarf“, so der Rathaus-Chef.

Ganztagsbetreuung in Schweigern

René König hakte nach, wie denn derzeit die Situation in Schweigern sei. Dort habe zur Diskussion gestanden, eine dritte Gruppe zu eröffnen. „Ist das noch aktuell?“, fragte er. Bürgermeister Christian Kremer erwiderte, dass in Schweigern eine Kleingruppe mit zehn bis zwölf Plätzen geplant gewesen sei. „Die Finanzierung war schon geklärt, und die entsprechende Baugenehmigung lag vor. Doch dann kam von der Kindergartenleitung das Signal, dass es keinen Bedarf mehr gebe“, führte Kremer aus. „Das war bedauerlich. Denn wir hatten schon einen Zuschuss von 20 000 Euro bewilligt bekommen, den wir zurückgeben mussten.“

Nun habe die Elternumfrage für den Schweigerner Kindergarten ergeben, dass es dort Bedarf nach Ganztagsbetreuung gebe. „Hier müssen wir aktiv werden“, so Kremer weiter. Auch müsse noch ein zweiter Fluchtweg gebaut werden. „Für beides bekommen wir keinen Zuschuss, da es Finanzspritzen vom Land nur für die Schaffung neuer Kita-Plätze gibt“, stellte der Rathaus-Chef fest, dass hier die Stadtkasse allein gefordert sein wird.

Die Stadt Boxberg muss, wie alle anderen Kommunen auch, die Freistellungsvorgaben vom Bund durch das „Gute-Kita-Gesetz“ für die Kindergartenleitung umsetzen. „Da wir unseren Leiterinnen schon Freistellungen gewähren, ist das für uns nicht so dramatisch.“ Die Mehrkosten würden sowieso zunächst durch das Land finanziert, so dass die Freistellung erst einmal kostenneutral für die Kommunen sei.

„Der Haken daran ist, dass die Finanzhilfe bis 31. Dezember 2022 befristet ist“, stellte Christian Kremer fest. „Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass vom Bund durch Kostenübernahme Dinge angefüttert werden, der Bund sich aber nach einer gewissen Zeit finanziell zurückzieht.“

Deshalb schlug er vor, dass der Beschluss zur Leitungsfreistellung vom Gemeinderat auch zeitlich bis 31. Dezember 2022 befristet werde. Ob man ihn dann zurücknehmen könne, sei zwar fraglich. Aber man habe immerhin die Möglichkeit.

Der Boxberger Gemeinderat pflichtete ihm bei, wie er auch die Kindergartenbedarfsplanung einstimmig absegnete.

Gremium stimmt zu

Einmütig stimmte das Gremium auch einer Kooperationsvereinbarung mit dem Elternverein Main-Tauber-Kreis zu. Der Verein möchte zur Unterstützung seiner klassischen Tagespflege mit der Stadt Boxberg eine Kooperationsvereinbarung abschließen. Die se betrifft ausschließlich Boxberger Kinder unter drei Jahren. Ziel ist, die Tagespflegekräfte finanziell zu unterstützen.

„Wir sprechen hier von 2000 bis 5000 Euro pro Jahr. Es handelt sich also nicht um große Summen“, hob Bürgermeister Christian Kremer hervor. Er erachte die Arbeit der Tageseltern als sehr wichtig und als gute Ergänzung zum Kita-Angebot im Stadtgebiet.

Der Gemeinderat stimmte einmütig zu.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020