All Star Band zu hören

Boxberg.Was im letzten Jahr mit großem Anklang begonnen hat, findet in diesem Jahr zum zweiten Mal am Samstag, 28. Dezember, in der Umpfertalhalle in Boxberg statt. Mit der All Star Band – Heavy Style treten ausgewählte Musiker der angesagtesten Bands der nordbayrischen Coverszene wie Audio Gun, Cherokee, Fuck oder Iron Mask zusammen. Unter anderem spielen Harry Reischmann, Profischlagzeuger von Sarah Brightman und Gregorian. Er war auch schon Mitglied bei Bonfire, Number Nine und Justice. Als zweiter Profischlagzeuger mit dabei ist Rami Ali, der auch bei Iron Mask und Serious Black tätig ist. Vier Gitarristen und drei Sänger sorgen für einen mitreißenden Rock- und Metal-Sound. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019