Beckstein.Die Becksteiner Winzer veranstalten am Donnerstag, 27. Februar, wieder ihre bereits etablierte After-Work-Party. Unter dem Motto „Erst die Arbeit, dann der Wein“ können die Gäste in der modernen Vinothek einen entspannten Abend bei chilliger Livemusik verbringen und dabei den Alltag vergessen. Für die musikalische Umrahmung sorgen dieses Mal „Mandy Stöhr & Dennis“, zwei Vollblut-Nachwuchsmusiker aus Würzburg, die schon mehrmals auf dem „Stramu“ in Würzburg gespielt haben.

Die beiden spielen gute, handgemachte Musik, leidenschaftlich interpretiert – eine bunte Mischung aus Country, Rock und Blues. Beginn der After-Work-Party ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ende ist gegen 22 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020