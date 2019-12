Adventszauber in der Pfarrkirche

Pülfringen.Einen besonderen Musikgenuss bieten die Musiker aus Pülfringen am Samstag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Kilian. In verschiedenen Ensembles sollen fröhliche und feierliche Klänge die Gäste verzaubern. Besinnliche Geschichten und Gedichte bereichern das Konzert zusätzlich. Als weitere Überraschung erklingen erstmals Alphörner in dem Gotteshaus.

Mit diesem Beitrag neigt sich ein Festjahr zum 100. Vereinsjubiläum, das mit vielen würdigen Veranstaltungen gefüllt war, dem Ende zu.

Im Anschluss sind aus den Fenstern des Rathauses leise Melodien zu hören um bei warmen Getränken, Speisen und Weihnachtsstimmung den Abend weiter zu genießen. Der Eintritt ist frei.

