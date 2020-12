Achtklässler gestalteten ideenreich Adventskalender für Senioren

Boxberg.Corona stellt die Schulen vor besondere Herausforderungen. Wie soziales Lernen trotz Abstand und Kontaktbeschränkungen funktionieren kann, zeigt die Realschule in Boxberg (RSB). Im Zuge der alljährlichen „Top-SE-Woche“ (Themenorientiertes Projekt-Soziales Engagement) musste die RSB umdenken, denn die übliche Zusammenarbeit mit der Sozialstation Boxberg, der Organisation WüSL, dem SBBZ Unterbalbach und der Diakonie Mosbach ist unter Coronabedingungen nicht möglich. Wichtig war den Lehrern der RSB jedoch, dass gerade jetzt das soziale Lernen auf keinen Fall in den Hintergrund gerät.

Die Schüler bekamen deshalb zunächst einen Überblick über die Lebenskonzepte. Eines davon war „alt sein“ und „Leben im Aller“. So begann eine spannende und arbeitsintensive Woche zum Thema „Altsein“. Besonders nah ging den Achtklässlern dabei die coronabedingte Situation in vielen Altenheimen.

Mit Schulsozialarbeiterin, Yvonne Muenich und dem Mentorenteam um Biebelmann, Janoschek und Tornuß entstand eine Kooperation mit der Regierung Unterfranken, den Johannitern in Wertheim und dem Bildungszentrum für „Gesundheit und Pflege“ in Tauberbischofsheim. Diese ermöglichte den Schülern durch „Altersanzüge“ zu erfahren, wie es ist, wenn der eigene Körper altert. So konnten die Jugendlichen das Alter hautnah erleben. Mit dem „Altersanzug“ ausgestattet, bewältigten sie nur mit Mühe die alltäglichsten Aufgaben. Schon das Treppensteigen, Spazierengehen oder die Suche nach einer Nummer im Telefonbuch bereitete große Probleme. Ihnen wurde schnell deutlich, dass man im Alter besonders auf Hilfe angewiesen ist.

Hieraus entstand die Idee, auch zu helfen und der örtlichen Tagespflege der Sozialstation Boxberg, vor allem deren Kunden, eine Freude zu bereiten. In der Projektarbeit arbeiteten die 35 Achtklässler an einem besonderen Adventskalender. Es sollte nicht Schokolade oder der traditionelle Weihnachtskranz überreicht werden. In den Arbeitsgruppen wurde überlegt, wie man den Senioren etwas Abwechslung und Freude in der Adventszeit bereiten kann. So wurden unter dem Aspekt „altersgerecht“, Ideen gesammelt und Unterhaltungsmöglichkeiten erstellt. Den Senioren sollte jeden Tag etwas Besonderes geboten werden. Die Schüler packten Bastelboxen und fertigten Spielkarten in Übergröße an. Die Nähmaschinen liefen heiß beim Erstellen eines Wurfspiels und eines Fühlmemorys.

Im Technikraum wurden Knüpfbilder und Holzkartenständer gebaut. Weihnachtsgeschichten wurden vertont und unzählige Witze gesammelt, um den Senioren ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das Thema Aktivierung spielte eine große Rolle. So wurde auch ein kleiner Sportclip gedreht. Im Laufe der Projektarbeit entwickelten die Schüler stets neue Ideen und setzten diese mit großem Ehrgeiz in die Tat um. Heraus kam ein abwechslungsreicher Adventskalender, der zeigt, dass soziales Engagement gerade jetzt nötig und vor allem möglich ist.

Nun erfolgte die kontaktlose Übergabe an der Sozialstation an die Senioren. In gebotenem Mindestabstand und im Freien zeigte sich die Leiterin der Sozialstation, Andrea Dittmann, begeistert vom Engagement der Jugendlichen. Schulleiter Andreas Böhrer dankte der Klassenstufe, dass gerade in dieser Zeit an Senioren gedacht werde und begrüßte dies als Zeichen der Solidarität zwischen den Generationen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020