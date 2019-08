Abgeerntetes Feld geriet in Brand

Boxberg.Bei der Rückfahrt von einem Einsatz entdeckte eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstagnachmittag ein brennendes Feld auf der Gemarkung Boxberg. Sechs Hektar eines bereits abgeernteten Getreidefelds brannten. Die Flammen drohten außerdem, auf ein stehendes Feld überzugreifen. Die alarmierte Feuerwehr war mit zirka 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer. Zwei der eingesetzten Feuerwehrleute machte die Hitze so sehr zu schaffen, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Während der gesamten Zeit herrschte eine Temperatur von zirka 40 Grad Celsius im Schatten.

