Abc-Schützen anmelden

Boxberg/Schweigern.Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 31. August 2014 das sechste Lebensjahr vollendet haben (1. September 2013 bis 31. August 2014).

Auf Wunsch der Eltern können auch Kinder, die bis 31. August 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben, vorzeitig in der Grundschule angemeldet werden. Auch die im Vorjahr zurückgestellten Kinder müssen angemeldet werden.

Anträge auf vorzeitige Einschulung sowie Anträge auf Zurückstellung (soweit noch nicht geschehen) können im Sekretariat angemeldet werden.

Die bisherige Anmeldeform, in dem die Eltern mit den Kindern in die Schule zur Anmeldung kommen, wird dieses Jahr infolge der Corona-Krankheit nicht so durchgeführt. Die Unterlagen werden an die einzelnen Familien verschickt, die benötigten Formulare sollten ausgefüllt und unterschrieben bis 4. Mai in der Schule abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden

Benötigt werden: das ausgefüllte Anmeldeformular, Kopie der Geburtsurkunde, Kopie des Kinderuntersuchungsheftes mit Nachweis der U9, die Bescheinigung der Untersuchung durch das zuständige Landratsamt, Antrag Maxx-Ticket mit Passbild (wenn nötig), Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Einwilligung zur Zeckenentfernung, Kopie vom Impfbuch wegen Masernschutzimpfung.

Man sollte sich Gedanken machen, ob das Kind an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen will.

Aus dem AG-Heft kann man das Betreuungsangebot ersehen. Zu diesem Thema werden Interessenten am ersten Elternabend am Mittwoch, 16. September, um 19.30 Uhr in Schweigern und am Donnerstag, 17. September, um 19.30 Uhr in Boxberg (Lernatelier) genaue Informationen gegeben.

Die Einschulungsfeier für Boxberg wird am Samstag, 19. September, um 9 Uhr in der Umpfertalhalle und für Schweigern um 10 Uhr in der Turnhalle Schweigern stattfinden. Zugezogene Familien können sich direkt mit dem Schulsekretariat in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020