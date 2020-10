77 iPads für Boxberger Schulen

Boxberg.Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen vom Land verpflichtet allen Schülern parallel zum normalen Unterricht ein Homeschooling zu ermöglichen. Im Falle eines weiteren Lockdowns oder einer Schulschließung soll die Schule außerdem sicherstellen, dass über das Homeschooling alle Schüler zu Hause erreicht werden.

In der Sitzung am Montag in der Umpfrertalhalle votierte der Gemeinderat einstimmig dafür, bewilligte Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm des Digitalpaktes von rund 38 000 Euro für die Anschaffung von 77 iPads für die Realschule sowie die Grundschulen Boxberg, Kupprichhausen und Schweigern zu verwenden. Den Zuschlag erhielt die Bechtle aus Neckarsulm.

Der kommissarische Schulleiter der Realschule Boxberg Böhrer hatte sich bereiterklärt, sich um die Anschaffung zu kümmern . In Boxberg gehen derzeit rund 420 Kinder und Jugendliche zur Schule. hut

