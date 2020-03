70. Vereinsgeburtstag bereits im Fokus

Uiffingen.Zum Schaltjahrestag rief die Chorgemeinschaft zur Jahreshauptversammlung auf. Genau vor 40 Jahren, am 29. Februar 1980, entschied man nach 30-jährigem reinem Männerchordasein am selben Ort, Frauen in den Chor aufzunehmen und die Chorgemeinschaft zu gründen. Damals traten viele Sänger in den aktiven Singdienst ein oder wurden treue Vereinsmitglieder. Aus diesem Grund gab es während der Versammlung zahlreiche Ehrungen für 40-jährige aktive Sängertätigkeit oder passive Vereinstreue. Außerdem standen Wahlen an.

Die Vorsitzende Hiltrud Schneeweis, begrüßte die Versammlung. Mit dem Begrüßungslied „Musik erfüllt die Welt“ unter der Leitung von Werner Rosenitsch stimmte sich der voll besetzte Raum die Versammlung ein. Das ausführliche Protokoll der letztjährigen Generalversammlung verlas Schriftführerin Christel Herold. Danach folgte der Tätigkeitsbericht des Vorstands.

Zahlreiche Auftritte und Termine bestritt der Verein wie das Singen unter dem Maibaum, das Auftreten beim Erntedankfest sowie viele weitere Auftritte und Aufgaben im Sinne der Chor- und Ortsgemeinschaft. Ganz besonders blieb der Gemeindeausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn in Erinnerung.

Die ehemalige Dirigentin und Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken starb im Oktober 2019. Nachdem man im Januar 2019 noch gemeinsam den 70. Geburtstag von Waltrud Herold mit einem Überraschungskonzert in der evangelischen Kirche Uiffingens gefeiert hatte, musste die Chorgemeinschaft Abschied von ihr nehmen. Seitdem hat der Chor keinen festen Dirigenten. Für anstehende Auftritte waren bis jetzt verschiedene Dirigenten gefragt. Für das Mitwirken am Gruppensingen im April wird F. Mäuser einspringen und zwei Lieder mit dem Liederkranz Schweigern einstudieren. Dem Fortbestand der Chorgemeinschaft und die Nachfolge im Dirigentenamt werde sich die Vorstandschaft im Verlauf des Jahres stellen.

Zuerst will man jedoch den 70. Geburtstag des Vereins feiern. Das Jubiläum solle mit einem Liedernachmittag am 14. Juni in der evangelischen Kirche Uiffingen zelebriert werden. Dafür solle ein Projektchor gegründet werden. Der Vorstand sei in Kontakt mit einer Dirigentin, die sich für den Projektchor interessiere. Auch im Rahmen des 775-jährigen Geburtstags des Dorfs Uiffingen wolle man hier einen Beitrag für die Ortsgemeinschaft leisten. Eine Modenschau rund um alte und traditionelle Kleidung soll nach dem Konzert veranstaltet werden.

Zum Totengedenken dreier Vereinsmitglieder und der verstorbenen Dirigentin erhob sich die Gesellschaft und der Chor sang „Und so gehe hin in Frieden“. Den Kassenbericht verlas Petra Dötter. Die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigten die Prüfer Wolfgang Schreck und Susanne Sohns. Somit stand der einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands nichts mehr im Wege.

Für 40-jährige aktive Sängertätigkeit wurden die folgenden zwölf Mitglieder geehrt: Anni Berberich, Isolde Dötter, Christa Ruck, Luitgard Wild, Bärbel Zinnecker, Christel Herold, Hiltrud Schneeweis, Anneliese Beyer, Erna Wild, Lisa Geißler, Helga Hemmrich und Berthold Dötter. Ebenfalls 40 Jahre sind die nachstehenden vormals meist aktiven, nun passiven Mitglieder dabei: Werner Elesser, Lotte Ernst, Thomas Herold, Karin Menth, Hildegard Reichert, Irmtrauf Schreck, Gertraud Thurmann, Ilse Vogt und Marianne Wolz. Die Wahlen führte Ortsvorsteher Stefan Bier durch. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Alle Posten blieben gleich verteilt: Vorsitzende bleibt Hiltrud Schneeweis, vertreten durch Peter Wolpert, der gleichzeitig Fahnenträger ist. Schriftführerin ist Christel Herold, Kassenwart bleibt Petra Dötter. Die Beisitzer sind Rudolf Bauer, Isolde Dötter, Berthold Dötter und Luitgard Wild. Vertreter der passiven Mitglieder verbleibt Jürgen Bender. Die Kassenprüfung übernehmen Wolfgang Schreck und Susanne Sohns. Notenwartinnen bleiben Isolde Dötter und Hiltrud Schneeweis. In seiner Ansprache zeigte der Ortsvorsteher Verständnis für die Situation im Chor, der „keine einfache Zeit“ habe. Er beobachte seit Jahren, wie die aktive Sängertätigkeit zurückginge und äußerte den Wunsch, dass der Chor mit seinem Gesang noch viele weitere Jahre die Dorfgemeinschaft bereichern solle.

Für fleißigen Singstundenbesuch bekamen folgende Sänger ein Präsent: Anni Berberich, Lieselotte Hemmrich, Stefan Schneeweis, Herbert Thurmann, Helga Hemmrich und Hiltrud Schneeweis. Sie hatten zu keiner der insgesamt 21 Übungsstunden gefehlt. Mit dem Lied „Als Freunde kamen wir“ beschloss die Chorgemeinschaft daraufhin die Versammlung. suso

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020