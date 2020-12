44 Ladestationen

Main-Tauber-Kreis.Die E-Mobilität im Kreis kommt voran. Inzwischen sind 373 Elektrofahrzeuge und 1677 Hybridfahrzeuge angemeldet. Sechs zweirädrige Hybrid-Fahrzeuge sind erfasst. In den letzten beiden Monaten stieg die Zahl der Anmeldungen von E-Fahrzeugen um 12,34 Prozent.

„Dieser Zuwachs an E-Fahrzeugen zieht auch einen Bedarf an Ladestationen nach sich“, sagt Landrat Reinhard Frank. Erfreulicherweise engagieren sich hier vor allem die öffentlichen Energieversorgungsunternehmen.

Das Stadtwerk Tauberfranken aus Bad Mergentheim hat in Grünsfeld im Gewerbegebiet und in Igersheim am Bahnhof je eine neue Ladestation in Betrieb genommen. Flagge zeigen auch die Stadtwerke Wertheim, die eine Ladestation im Gewerbegebiet Almosenberg in Betrieb genommen haben. „Erfreulicherweise stehen im Kreis damit insgesamt 44 E-Ladestationen mit 91 Ladesäulen zur Verfügung“, sagt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt.

Die Bundesregierung fördert die E-Mobilität umfassend. Sowohl bei der Neuanschaffung von E-Fahrzeugen als auch bei der Installation von privaten Ladestationen können Fördermittel beantragt werden. Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises hat eine Auflistung der Standorte der Ladestationen erstellt. Sie sind auf der Website des Landratsamtes unter www.main-tauber-kreis.de/ladestationen eingetragen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020