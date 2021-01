4000 Euro für gute Zwecke gespendet

Boxberg.Bereits seit mehreren Jahren veranstalten die Auszubildenden der Firma Systemair in Boxberg eine innerbetriebliche Weihnachtsaktion, um Spendengelder für einen guten Zweck zu sammeln. Mit einem Plätzchenverkauf sorgten die Auszubildenden im Dezember 2020 für eine vorweihnachtliche Stimmung im Hause.

Summe vervierfacht

Allein durch die Plätzchenaktion kam ein Betrag von 250 Euro zusammen, der von der Geschäftsführung auf eine Gesamtsumme von 1000 Euro vervierfacht wurde. Über diese Spendeneinnahmen darf sich der Verein „Trees of Memory“ freuen. Er unterstützt Menschen beim Verlust eines Angehörigen oder Freundes durch Suizid und hilft ihnen, eine neue Lebensperspektive zu entdecken sowie die Phase der Trauer zu bewältigen. Durch fundierte Informationen und den persönlichen Austausch leisten die Mitglieder nicht nur Hinterbliebenen Hilfestellung, sondern unterstützen auch diejenigen, die selbst Suizidgedanken in sich tragen.

Zudem hat sich Stefan Fischer, Geschäftsführer von Systemair, dazu entschieden, an zwei Umweltschutzorganisationen zu spenden. „Mir liegt es besonders am Herzen, nicht nur das Portfolio an umweltfreundlichen Produkten bei der Systemair GmbH zu stärken, sondern auch durch Spendenbeiträge für den Umweltschutz zu kämpfen“, so Fischer.

Eine der beiden richtete sich an die Umweltschutzorganisation WWF. Mit einer Summe in Höhe von 1500 Euro trägt Systemair zum WWF-Projekt für den Schutz des Amazonas bei.

Bereits seit 2007 unterstützt die WWF die lokale Bevölkerung im Amazonas-Gebiet aufgrund der fortwährend starken Abholzung im Amazonas. Mit ihrer Spende unterstützt die Firma unter anderem den Aufbau eines Netzwerkes aller vor Ort lebenden und arbeitenden Menschen. So kann das Tierrettungszentrum sowie die indigenen Gemeinschaften weiterhin mit Nahrung, Medikamenten und Ausbildungsmaterialien versorgt und das Amazonas-Gebiet besser vor Entwaldung und illegalen Aktivitäten geschützt werden.

Bäume gepflanzt

Für eine weitere Spende in Höhe von 1500 Euro hat sich Systemair für die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet entschieden. Mit diesem Betrag wurden 1500 Bäume gespendet, die auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko aufgeforstet werden. Gemeinsam mit anderen Pflanzprojekten pflanzte die Kinder- und Jugendinitiative seit 2007 durch Spendengelder über acht Millionen Bäume weltweit auf den Grundstücken von Kleinbauern und half damit, die Temperaturen auf der Erde stabil zu halten und einen Beitrag für ein besseres Klima zu leisten. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021