400-Euro-Spende für den Kindergarten

Uiffingen.Die Corona-Krise treibt nicht nur in Sportvereinen vermeintlich seltsame Blüten. Überall im Land nominierten sich im Frühjahr, und damit mitten im Lock-Down, Vereine und andere Gemeinschaften gegenseitig, an der sogenannten „Klopapier-Challenge“ teilzunehmen. Dabei filmen sich einzelne Teilnehmer und schneiden daraus ein unterhaltsames Video, indem sie mit einer Klopapierrolle jonglieren, Fußball damit spielen oder anderweitig nutzen. Auch der Sportverein Uiffingens beteiligte sich an der Challenge und sammelte damit Spenden. So wurde unter Einhaltung aller Vorschriften ein gemeinschaftliches Projekt verwirklicht.

Mitte April nominierte die Spielgemeinschaft Schwabhausen/Windischbuch die Fußballmannschaft des Uiffinger Sportvereins. Mit der Zielsetzung innerhalb von 48 Stunden ein Video zu erstellen, in dem sich die Sportler einzeln beim Jonglieren der Klopapierrollen filmen, war der Verein herausgefordert. Andernfalls müsste man wie üblich ein Fass Bier an die andere Partei abführen.

Unter dem Motto und mit dem Hashtag #thebockimherzen und #klopapierchallenge beteiligten sich insgesamt 13 Sportler und ein Hund am Video.

Ersterer Hashtag ist eine Anlehnung an den Widder im Wappen von Uiffingen. Trotz Entfernung und der „Social Distancing“-Vorgaben erlebten die Teilnehmer so eine andere Art von Gemeinschaft. Das Video wurde sogleich auf den sozialen Medienportalen Instagram und Facebook veröffentlicht. Über 2300 Aufrufe erlangte das sehenswerte und humorvolle Video bereits. Immerhin landet die Klopapierrolle, die vermeintlich von einem Fußballer zum nächsten geschossen wird, zum Schluss im Vereinsheim des SV auf der Toilette, wo sie dringend benötigt wird.

„Während des Drehs wollten wir uns ein Beispiel an der Spendenbereitschaft der SG Zimmern/Wittighausen nehmen“, so der Vorstand. Damit seien dann insgesamt 400 Euro zusammengekommen. „Wir freuen uns, einen so wichtigen Verein unterstützen zu können und hoffen, dass das Geld dabei hilft, unseren Nachwuchs zu fördern“, sagten die Fußballer bei der Übergabe der Spende an den Kindergartenförderverein und Pfarrer Hocher. suso

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020