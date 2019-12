10 000 Euro für Unterstützung der Patienten

Boxberg.Die Firma Kettner Edelmetalle spendet 10 000 Euro an den Verein „Mit Krebs Leben.“

Wer so wie Dominik Kettner unvermittelt mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert wird, weiß Hilfe zu schätzen. Plötzlich bestimmen unbekannte Ängste, Sorgen und Belastungen den Alltag. Wer gleichzeitig während seines Berufslebens den verantwortlichen Umgang mit Kundenvermögen praktiziert, ist um so dankbarer für eine verantwortungsvolle Hilfe in dieser speziellen Lebenssituation. Dominik Kettner wurde die Hilfe der Menschen zuteil, die wenig später den Vereins „Mit Krebs Leben“ gründeten. Anlässlich einer kleinen Feierstunde überreichte der Geschäftsführer und Unternehmensgründer Jürgen Kettner zusammen mit seinem Sohn Dominik einen Spendenschenk über 10 000 Euro.

Der Förderverein bietet betroffenen Patienten schnell und unkompliziert qualifizierte psychosoziale Krebsberatung. Die Mitglieder sind speziell ausgebildet und zeigen Wege, besser mit dem Krebs und dieser besonderen Situation umzugehen. Die Beratung wird zu 100 prozent aus Spenden finanziert. Jeder eingenommene Euro fließe direkt in die Arbeit des Vereins, betonte Dr. Rupert Kubon, der Vorsitzende bei der Scheckübergabe. Der Verein sei noch sehr jung, trotzdem schon komplett ausgebucht und stark frequentiert, betonte Schriftführerin Gräfin Angela La Rosée. „Mit dieser Spende möchten wir Danke sagen und andere Menschen animieren, diese wichtige Arbeit ebenfalls zu unterstützen“, so Kettner. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019