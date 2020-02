Zweites Industriedinner erfolgreich veranstaltet

Bad Mergentheim.Welche Herausforderungen bringt die digitale Transformation mit sich? Welche Rolle spielt der Mensch auf dem Weg in die Digitalisierung in der Industrie? Wie gehen gleichermaßen mittelständische Industrieunternehmen und Global Player mit diesem Wandel um? Wie sind Daten, Prozesse und Vernetzung organisiert?

Mit diesen und weiteren Fragestellungen haben sich die 25 Teilnehmer beim Industriedinner der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG in Bad Mergentheim beschäftigt. Schon heute und in Zukunft steht die Beschaffung vor den großen Herausforderungen sich verändernder Märkte, schnellerer Produktlebenszyklen, wachsender Datenmengen und einer sich wandelnden Arbeitswelt.

Beschaffungsprozesse im Fokus

Dadurch rücken die Beschaffungsprozesse mehr und mehr in den Fokus der Unternehmensbetrachtung und damit die Entwicklung einer Strategie für die ganzheitliche Digitalisierung.

Nach dem Erfolg 2019 fand das Industriedinner zum zweiten Mal im Reinhold Würth Haus statt. Auch in diesem Jahr bot die Veranstaltung wieder eine Austauschplattform für Führungskräfte und Verantwortliche aus den Bereichen strategischer Einkauf, Warenwirtschaft und Materialmanagement mittelständischer Industrieunternehmen sowie global agierender Konzerne.

Zwei Impulsvorträge gehalten

Anlass für einen intensiven Austausch und rege Diskussionen gaben zwei Impulsvorträge.

Den Auftakt markierte Stefan Reuss, Head of Digital Innovations der Würth Industrie Service, mit dem interessanten Thema „Die Herausforderungen der digitalen Transformation & Welche Rolle spielt der Mensch auf dem Weg in die Digitalisierung?“.

Prof. Dr. Tobias Pfeifroth von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena war stellvertretend für die Wissenschaft vor Ort und beleuchtete seinerseits die „Manuelle Montage im digitalen Zeitalter“. So nutzten die Vertreter von Industrieunternehmen, die Möglichkeit und den Abend sich untereinander zu vernetzen, Erfahrungen weiterzugeben und über die Zukunfts-Themen zu diskutieren. wis

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020