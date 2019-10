Zwei Fahrverbote für Motorradfahrer

Bad Mergentheim.Das gute Wetter am Wochenende führte dazu, dass nochmals viele Motorradfahrer auf den Straßen des Landkreises unterwegs waren. Dass es manche Biker mit dem Blick auf den Tacho nicht so ernst nahmen, zeigt eine Kontrolle von Polizeibeamten des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim am Sonntagnachmittag. Insgesamt kam es an der Kontrollstelle auf der B 19 zwischen Regnershausen und Stuppach zu elf Beanstandungen. Die Tagesspitzenreiter waren ein Honda- und ein Kawaski- Fahrer, die mit 157 km/h beziehungsweise 152 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen wurden. Beide erwartet jeweils ein einmonatiges Fahrverbot, 480 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Fahreignungsregister. Drei weitere Motorradfahrer waren zwischen 21 km/h und 35 km/h zu schnell, ihnen drohen Bußgelder in Höhe von 70 bis 120 Euro und jeweils ein Punkt in Flensburg. Sechs Autofahrer fuhren 23 km/h bis 35 km/h zu schnell. Auch sie müssen mit einem Punkt rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019